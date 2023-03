Estudiante de abogacía, en jaque por lesiones a una vendedora de autos

18/03/2023 - 00:05 Policiales

Un estudiante de abogacía ( 25 años), continuará detenido siete días más, sospechado de torturar a golpes a su novia (41), en pleno centro capitalino, advirtiéndole: "Ahora me vas a conocer. Te voy a hacer c… y prender fuego aquí mismo…"

Así lo dispuso en la víspera la jueza de Género, Norma Morán, al ampliar la detención de Gustavo Axel Kairallah, con residencia en Robles, imputado por presuntas "lesiones leves calificadas y amenazas en concurso real de delitos", según las imputaciones enrostradas por la fiscal Judith Díaz.

Kairallah es representado por los abogados, Atilio y Ramón Solís. En tanto, la víctima, G.A.M., empleada de una concesionaria de automóviles, tiene como querellantes a Eliana Ramos Yapur, Javier Leiva y Marcelo González.

De acuerdo con la denuncia, la pareja inició el vínculo en julio del 2022. G.A.M. subrayó: "Siempre fui víctima de violencia de género y él me decía que era policía". Recordó que en octubre del año pasado sufrió el primer ataque, mientras convivían.

Por un problema intrascendente "me encerró, me ató a una silla y me apoyó un cuchillo en la cara", relató la denunciante. "Ves cómo me haces poner vos y lo que pasa? ¿Por qué no me haces caso? Te voy a tirar alcohol y prender fuego", le habría advertido el individuo.

La mujer se desmayó y fue conducida a una habitación. Luego, dejó la vivienda y se dirigió a radicar una denuncia. Kairallah la habría alcanzado y la obligó a regresar.

Intentó alejarse y el 22 de febrero el "infierno" retornó a su vida. Ella intentó ingresar a la concesionaria en que cumple funciones y apareció Kairallah.

En primera persona

"Subí ya al auto, o te revuelco a piñas aquí mismo. Ando con el arma en la mochila. Si no subes, flor de quilombo que te voy a armar aquí", habría sido el ultimátum.

Ya en la casa de ella, la habría encerrado y le dejó en claro: "Ahora me vas a conocer", trascendió. Otra vez habría recurrido a la violencia hasta dejarla al borde del desmayo.

Al despertar, habría sonado el celular de ella. Se las ingenió para llamar a una hija adolescente, quien arribó con otro hermano. "Ella no está bien. Tiene que dormir y descansar", habría sido el consejo de Kairallah a los hijos de su pareja.

A sabiendas de los presuntos incidentes violentos al lado de Kairallah, los hijos lograron cuasi rescatarla con la excusa de una ambulancia para llevarla a un centro de salud, se informó ayer.

En su lugar, fueron a la Comisaría 5ª del Jorge Newbery y pidieron ayuda. En menos de una hora, Kairallah terminó preso por violencia de género.