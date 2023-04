Acusan a pareja de vender drogas con la fachada de un ''todo suelto'', en La Banda

12/04/2023 - 01:20 Policiales

Una joven, sospechosa de vender drogas con la fachada de un "todo suelto", fue excluida ayer de su hogar y enviada a la casa de su madre, en Caspi Corral, Figueroa, como condición crucial de domiciliaria, dentro de un proceso extensivo a su esposo por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

La medida fue dispuesta por el juez de Control y Garantías de La Banda, José Luis Torrelio, y benefició a Mariela Eve Luz Ruiz (24) detenida el 23 de marzo junto a su pareja, Julio Garzón, en su casa del Bº Téxtil.

El magistrado prorrogó la detención de la pareja, a requerimiento de la fiscal Virginia Abrate, quien los investiga desde el 24 de febrero a través de la Delegación Las Termas de la Federal.

Abrate y la defensa libraron ayer una tenaz batalla. Enfrente, el abogado Juan José Saín representó a Ruiz y el defensor, Raúl Leguizamón, lo hizo por Garzón. Los dividieron las "retinas" en el negocio. Abrate contempla a una pareja que comercializaba drogas con el sistema "pasamanos". Por el contrario, para Saín "mi cliente compraba por mayor y revendía en su barrio, de todo y para todos", explicó.

Abstrayéndose de esa visión, Abrate puso quinta y redobló apuestas. "No pueden engañarnos porque todo era una fachada", y apuntó directo a la estrategia de Saín. Su fortaleza descansa en el allanamiento en la casa de Ruiz-Garzón: cocaína, casi $ 30.000, elementos de corte y licuadoras, "insumos" asociados con el submundo de las drogas.

Después de merituarlo todo, Torrelio dio luz verde a la prórroga planteada por Abrate. Asimismo, envió a la casa de su madre a Ruiz, como lo pidió Saín, para cuidar a un hijo de 3 años. El único que terminó con las manos vacías fue Garzón, a quien los abogados asocian con el consumo de drogas.