Antropóloga catamarqueña examinó el cadáver calcinado; harían un identikit para identificarlo

16/07/2023 - 00:16 Policiales

Nada se sabe hasta ahora sobre la identidad del cadáver hallado el pasado 28 de junio, en el paraje La Víctoria (Banda), envuelto en llamas y con un disparo en la frente, pero la Justicia trabaja sin descanso para lograr identificarlo.

Por ello ayer, se llevó a cabo una reunión "técnica" en la morgue judicial del hospital Independencia donde una antropóloga forense de la Justicia de Catamarca examinó el cuerpo junto con profesionales que participaron de la autopsia y antropólogos locales.

Se trata de la licenciada María Fernanda Minotto —experta en búsqueda e identificación de restos óseos— quien junto al Dr. Hugo Herrera (fiscal de la causa) y policías de las divisiones Criminalística (Capital y Banda) y Homicidios y Delitos Complejos, trabajaron por varias horas.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que la antropóloga además de realizar una minuciosa inspección del cuerpo, tomar fotografías, también se llevó muestra para analizarlas en el laboratorio judicial catamarqueño.

La profesional podría establecer la edad de la víctima, y todo tipo de detalle que ayude a los investigadores a saber a quién pertenece el cuerpo quemado que ya lleva más de quince días como "NN".

Mientras la Fiscalía espera que la profesional aporte información, los investigadores no cesan con las averiguaciones. Según se supo, la búsqueda de datos se centra en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, en todas las evidencias halladas en el escenario a donde la víctima habría llegado malherida y murió quemada.

También se habrían reiterado los pedidos a las empresas de telefonía celulares para aportar información sobre todos los números de teléfono que se encontraban en la zona el día del hecho. Tales datos pueden ser cruciales para las pesquisas.

Reconstrucción del rostro

La prioridad para los investigadores es saber quién es la víctima. Y con ese dato hacer un mayor análisis de quién o quiénes podrían ser sus agresores y finalmente determinar el móvil del crimen. En ese marco desde la Fiscalía bandeña se habrían iniciado conversaciones con expertos de la Policía Federal —con base en Buenos Aires— y peritos de la vecina provincia de Tucumán, para reconstruir el posible rostro de la víctima. Tal trabajo sería posible a través de varias herramientas tecnológicas, tomando como base las fotografías realizadas por los peritos de Criminalística de la policía local, horas después de la aparición del cuerpo. La imagen con el rostro de hombre, de contextura robusta, una vez establecida podría ser difundida a través de los canales de la Justicia y de la Policía.



¿Y si la víctima no es santiagueña?

Esta pregunta aún no está descartada por los investigadores. Si bien la conexión local es el escudo de Central Córdoba que tenía la remera de la víctima calcinada, nada indica por ahora que el hombre asesinado sea santiagueño. No descarta ninguna hipótesis por ello analizan la posibilidad de que la víctima sea foránea. Pues llama poderosamente la atención de la policía que hasta el momento —a casi un mes— nadie lo haya denunciado en Santiago como “desaparecido”. A diario se reportan decenas de denuncias por comparendos de personas que abandonan sus viviendas y no regresan durante varias horas, incluso días. Pero hasta el momento, no se dio que una persona esté perdida tanto tiempo y sus familiares no hayan informado a la policía. La Ruta 34, una de las más importantes del país atraviesa la provincia de punta a punta, por lo que el ingreso de foráneos es un trabajo casi incontrolable. Con un hipotético escenario de una víctima foránea, los investigadores habían analizado el mapa de homicidio del país: Salta es la provincia que hace apenas tres meses tuvo un homicidio con características idénticas al investigado por la Justicia. Un hombre, en el marco de una supuesta deuda por el robo de 100 kilos de cocaína, fue asesinado y calcinado en la provincia norteña. Sobre los atacantes, una fuente cercana a la investigación reveló que si bien no se sabe quiénes son, se cree que “conocían perfectamente el lugar donde decidieron deshacerse del cuerpo”. La misma fuente explicó: “Hay infinitos lugares desde Salta a Santiago por la Ruta 34 para abandonar un cuerpo y justo eligieron ese”. Cabe remarcar que el lugar está alejado a los pobladores y muy próximo a un canal de riego.

Esperan informe de pericias realizadas al bidón

El día del hallazgo del cuerpo, además de

restos de prendas de vestir que llevaba puesta,

la policía halló a unos 300 metros del lugar,

entre la maleza, un bidón con restos de un líquido

que podría ser el combustible usado

para quemar a la víctima.

Fue secuestrado por los peritos y por orden

del Dr. Herrera fue enviado al laboratorio

para ser analizado. Mientras los forenses investigan

qué tipo de combustible contenía, y

si hay huellas en su envase, los detectives realizan

otras averiguaciones. Al parecer en envase

hallado desde su parte externa podría

aportar información. No se trataría de un bidón

convencional, por lo que los investigadores

realizan averiguaciones tales como: ¿Qué

comercio, vinculado a la venta de combustibles,

utiliza este tipo de envases? ¿Quién o

quienes ofrecen envases con determinado

empaquetado, embalaje o presentación? Por

ahora las incógnitas son muchas y la única

certeza es el cuerpo en la morgue, NN

El día del hallazgo del cuerpo, además derestos de prendas de vestir que llevaba puesta,la policía halló a unos 300 metros del lugar,entre la maleza, un bidón con restos de un líquidoque podría ser el combustible usadopara quemar a la víctima.Fue secuestrado por los peritos y por ordendel Dr. Herrera fue enviado al laboratoriopara ser analizado. Mientras los forenses investiganqué tipo de combustible contenía, ysi hay huellas en su envase, los detectives realizanotras averiguaciones. Al parecer en envasehallado desde su parte externa podríaaportar información. No se trataría de un bidónconvencional, por lo que los investigadoresrealizan averiguaciones tales como: ¿Quécomercio, vinculado a la venta de combustibles,utiliza este tipo de envases? ¿Quién oquienes ofrecen envases con determinadoempaquetado, embalaje o presentación? Porahora las incógnitas son muchas y la únicacerteza es el cuerpo en la morgue, NN.

Hace hablar a los huesos

La licenciada María Fernanda Minotto se desempeña en la Arqueología y la Antropología forense hace 12 años. En las primeras etapas de su profesión desempeñó tareas de búsqueda e identificación de restos óseos vinculados al proceso de la dictadura, pero posteriormente fue requerida para casos provinciales y nacionales para abordar crímenes actuales. Trabaja actualmente en el Laboratorio Satélite Forense del Poder Judicial de Catamarca, pero desde el año 2010 se viene desempeñando tanto en la Argentina como en otros países en materia de búsqueda e identificación de personas. Encargada del Área Forense del GEA, laboratorio que pertenece a la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca y profesional consulto de distintos organismos forenses y judiciales de distintas provincias, lleva la Arqueología y Antropología Forense al auxilio de la Justicia y a la luz de la esperanza de los familiares de las víctimas. Además capacita no solo a organismos policiales nacionales e instituciones académicas sino de otros países. Su trabajo comienza donde ya no queda nada más que huesos. Allí donde profesionales de otras disciplinas poco pueden hacer, entonces, ella entra en acción. “Hace hablar a los huesos”, les hace contar su historia.