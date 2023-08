Riojano acusado de estafa en U$S 20.500: "Yo no tengo la plata"

15/08/2023 - 23:08 Policiales

El "contratista de eventos" Sergio David Rodríguez reveló ayer a la Fiscalía que no tiene en su poder los U$S 20.500, es decir casi $ 12.000.000, entregados por el bailantero santiagueño, Milton Rodrigo Gutiérrez para el presunto show de "Ke Personajes", ya que se los habría dado a un supuesto colega que reside en Malagueño, Córdoba.

Así lo habría señalado el riojano a la fiscal Norma Matach, al ser indagado por el delito de "estafa", a raíz de un contrato que quedó sin efecto, destinado a la actuación de la banda entrerriana en la fiesta de la Virgen de Huachana, Alberdi, el 30 y 31 de julio pasado. Según la versión del riojano, asistido por el abogado Franklin Moyano, él recurrió a un "intermediario" cordobés "que tenía contacto directo con "Ke Personajes".

El dinero verde

Recordó la ruta del dinero "verde". El 28 de mayo Milton Rodrigo Gutiérrez se habría contactado con Rodríguez, quien se habría presentado como representante de la banda de cumbia. "Él me manifestó que el precio de la banda era U$S 50.OOO por presentación y debía confirmarle la fecha lo antes posible y señarla con el 50%", denunció Gutiérrez, asistido por el abogado Fabio Jugo Brevetta.

"El 2 de junio Rodríguez vino a Santiago. Firmamos documentos ante una escribanía. Luego, le entregué U$S 16.393,44 combinando moneda norteamericana con pesos argentinos al tipo de cambio dólar blue", explicó el santiagueño.

"Ese dinero se lo llevó a Vivas en Córdoba y se lo entregué íntegramente", afirmó ayer el riojano a la fiscal.

Días después, "… viajé a San Fernando del Valle de Catamarca y le entregué U$S 4.100. Solo me quedaba el saldo de U$S 4.506. Esa suma se la proporcionaría cuando Rodríguez me enviase un video de la banda anunciando su presencia en Huachana", ahondó Gutiérrez.

"Esa plata, Vivas se la llevó tras visitarme en La Rioja. Nunca firmé nada", aclaró en la víspera Rodríguez a la funcionaria.

En su extensa declaración, el riojano ahondó que lamenta lo ocurrido, pero aún espera también que Vivas devuelva el dinero. Reiterativo, dejó en claro que él no se quedó con un solo dólar, trascendió.

Después de la indagatoria, el acusado se retiró hacia una confitería. Su entorno deslizó que la causa invariablemente recalará en el fuero civil, "ya que se trató de falta de cumplimiento de contrato".