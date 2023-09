La abogada de Lotocki culpó a Silvina Luna por no seguir las indicaciones postoperatorias

04/09/2023 - 17:05 Pura Vida

Este lunes, Ileana Lombardo culpó a Silvina Luna por no seguir las indicaciones postoperatorio que supuestamente le habría indicado Aníbal Lotocki. La abogada defensora generó polémica y tuvo un fuerte cruce con el conductor y los panelistas de Bien de mañana.

Horacio Cabak le preguntó a Lombardo qué justificación tiene Lotocki para las muertes de la modelo, Mariano Caprarola y Rodolfo Cristian Zárate, además de las distintas enfermedades que sufrieron otras expacientes como Gabriela Trenchi.

“La insuficiencia renal de Luna que padecía y por la que estuvo bajo tratamiento no es consecuencia de la implantación del producto”, respondió la abogada. También indicó que, si bien no niega la hipercalcemia, ella desconoce qué pasó en el Hospital Italiano cuando Silvina estuvo internada.

“Nosotros pedimos que secuestraran la historia clínica del Hospital Italiano al día de hoy todavía no la pudimos visualizar, o no contestaron o no la digitalizaron en el sistema”, reconoció. Y luego agregó: “Lo que decimos es que esa insuficiencia renal no es consecuencia de la implantación del producto y esto se demostró en un proceso judicial”.

Cuando Fabián Doman le preguntó si se operaría con el médico, en caso de que lo vuelvan a habilitar.

La letrada se mostró bastante enojada con el conductor y tuvo una reacción muy dura. “Su pregunta es impertinente”, lanzó en medio del reportaje.

“Es una pregunta absolutamente impertinente porque no suma ni resta a la causa. ¿Qué importancia tiene si yo me sometería a una cirugía con Lotocki? ¿Qué se pretende investigar con esta pregunta?”, reprochó la abogada.

Doman le explicó que a él le sorprende que no confíe en su cliente, ya que cree en él. “¿Por qué te lo tendría que contar a vos? No estoy entendiendo. Si me tengo que hacer una cirugía, evaluaría con quién”, determinó.

“Vos estas buscando una información que es irrelevante, porque soy abogada de Lotocki, lo defiendo en todos sus procedimientos judiciales y esto no tiene nada que ver con las causas que yo llevo”, afirmó.

Desde el panel, Silvina Escudero, la cuestionó. “Si no te operarías con él, no sé si creo en tus palabras”, lanzó. “Lo que a vos te parezca, me tiene sin cuidado. No me preocupa que no creas. Trabajo para Lotocki, no para ustedes”, devolvió la abogada. “Estamos tratando como país en ver por qué hay tantas víctimas”, respondió la panelista. “Eso se averigua con los jueces, no en un programa de televisión”, cerró Lombardo.

La advertencia que le hizo la abogada de Lotocki a quienes vayan a la marcha contra el médico

Otro de los temas de los que habló Lombardo en la entrevista con Bien de mañana (eltrece) fue sobre los insultos que recibió el médico mientras estaba en su casa.

“Lotocki no es escapa de nadie. Se defiende en la Justicia. Estan hablando de que van a cerrar las fronteras, porque hay peligro de fuga”, comentó.