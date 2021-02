Habrá cambios en los horarios de atención en comercios y servicios públicos por el feriado

11/02/2021 - 22:45 Santiago

Se viene el fin de semana extra largo en nuestro país, por el feriado de los días lunes y martes con motivo de la festividad de Carnaval, y con ese motivo, se modificará los horarios de atención comercial y también habrá cambios en el cumplimiento de algunos servicios públicos.

Mientras tanto, debido a las restricciones sanitarias determinadas para evitar la propagación del Covid-19 en el marco de la pandemia, están prohibidas todas las actividades recreativas que comúnmente se realizan en esta oportunidad, como las reuniones bailables, corsos, comparsas y otras actividades relacionadas. Este es el detalle de cómo será la actividad en la ciudad durante lunes y martes.

Comercio

La Cámara de Comercio de Santiago del Estero dio a conocer que llegó a un acuerdo con el Sindicato Empleados de Comercio, respecto de la modalidad de trabajo de cara a la llegada de los feriados de Carnaval, los días lunes 15 y martes 16. En consecuencia, los organismos acordaron “sugerir” a los propietarios que “el lunes 15 de febrero el comercio permanezca cerrado y que el martes 16 abra sus puertas, respetando los artículos 165 y 166 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Estos artículos establecen que aquellos comercios que abran sus puertas deberán abonar día doble a sus empleados. Por su parte, el titular de la Cooperativa La Armonía Ltada. Roberto Pellicer, informó que el mercado Armonía permanecerá cerrado el lunes, mientras que el martes se atenderá al público en horario restringido, de 7 a 14.

Bancos

Por tratarse de un feriado nacional y que es inmovible, será no laborable para los empleados bancarios, por lo que las entidades permanecerán cerradas durante lunes y martes. No obstante, se informó desde el Banco Santiago del Estero (BSE) que se podrá realizar la mayoría de las operaciones por home banking, y que se proveerá a los cajeros automáticos, por lo que no tendrán problemas quienes deseen realizar todo tipo de operaciones.

Recolección de residuos

Desde el área de Servicios Públicos de la Municipalidad de la Capital, se informó que la recolección de residuos domiciliarios, se cumplirá “con total normalidad”, especialmente teniendo en cuenta la necesidad de mantener la higiene de la ciudad debido a la situación sanitaria imperante.

“Nosotros tenemos un diagrama de recolección de residuos en toda la ciudad los lunes, miércoles y viernes, por lo que en esta oportunidad lo vamos a realizar de manera normal. Esto lo cumplimos siempre, aún en feriados nacionales, porque si dejamos un día sin el servicio, se acumulará una gran cantidad de basura, con todos los problemas que ello ocasiona”, indicó Héctor Batalla, titular del área municipal. También trabajará de manera normal el personal afectado a la limpieza de calles, tanto en el centro de la ciudad como en los barrios.

Transporte

Desde la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA ) adelantaron que el lunes la circulación de los colectivos del transporte urbano, será con los diagramas propios de los días domingos y feriados, mientras que el martes, analizan la posibilidad de que sea el habitual, al menos durante la mañana, debido a que estarán abiertos los negocios.

Salud

Tanto lunes como martes, la atención en los centros públicos de salud se realizará únicamente en los servicios de emergencia, ya que estarán cerrados los consultorios externos y sólo se realizarán cirugías de urgencia.

Sin corsos ni reuniones bailables en la provincia

Debido a la situación epidemiológica imperante, y en consonancia con lo que ocurre en el resto del país, en nuestra provincia está prohibida la realización de corsos y reuniones bailables con motivo del Carnaval.

En Santiago del Estero, desde marzo del año pasado que están prohibidas las reuniones de los bailes o boliches, donde suelen confluir muchas personas y es imposible cumplir con el distanciamiento social. Las autoridades adelantaron que durante estos días se reforzarán los controles para evitar la realización de reuniones clandestinas en el territorio provincial.

Tampoco se realizará en nuestra ciudad el tradicional corso en la nueva Costanera. “Ni se nos ha pasado por la cabeza”, señaló el director de Cultura de la Municipalidad.