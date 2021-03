Los obispos santiagueños llaman a vivir una Semana Santa solidaria por el bien de todos

28/03/2021 - 00:44 Santiago

El obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, reflexionó que “el gran mandamiento de amor en estos momentos es cuidarnos y cuidar a los demás”, mientras que su par de la Diócesis de Añatuya, monseñor José Luis Corral, pidió generar “nuevas relaciones basadas en la inclusión, la igualdad, la justicia, la paz y el amor”, en sus mensajes de este Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa para la Iglesia Católica.

Ambos prelados trazaron un paralelismo entre el significado del sacrificio de Jesús quien “cargó con nuestras culpas”, y la misión hoy de todos, de amar al prójimo, con el cuidado personal debido a la situación de pandemia por coronavirus que azota al mundo.

Mons. Bokalic

Monseñor Vicente Bokalic sostuvo que “en este tiempo de pandemia, de tanto sufrimiento, sabemos que estamos frente a otra prueba, lo que nos inquieta, nos de miedo, pero como Iglesia necesitamos volver a cuidarnos, este es el mensaje permanente de todas nuestras celebraciones de Semana Santa, que seamos respetuosos de todas las disposiciones de los organismos nacionales, provinciales, municipales, cuidándonos”.

“Esto es algo que tenemos que vivir en este tiempo, y acompañemos toda esta Semana Santa con estas limitaciones, con un encuentro en la familia, con la oración, escuchando la palabra de Dios, algo que hemos hecho mucho el año pasado”, acentuó.

Insistió en que “en este tiempo tenemos que tener presente todas estas cosas y ayudarnos, cuidarnos, porque mientras no aparezca masivamente la vacuna estamos expuestos”.

“El gran mandamiento de amor en estos momentos es cuidarnos y cuidar a los demás; ser previsores, sabemos que esto implica renuncias, algún tipo de sacrificio por el bien de todos. Tenemos que pensar en el bien común, y el bien común es la vida de otra persona, de mi familia, de mi comunidad, estamos como mentalizados con esto, trataremos de aprovechar este período de prueba muy grande y salvarnos todos”, reflexionó.

Monseñor Corral

El obispo de la Diócesis de Añatuya rememoró que “en el Domingo de Ramos conmemoramos la entrada de Jesús a Jerusalén, en aquella entrada que se mezclan la alegría y la intriga, la confesión de fe y la indiferencia, la aceptación y el rechazo, porque entra como rey pacífico montado en un asno, símbolo de humildad y mansedumbre”.

“Jesús con su vida y hasta con su muerte escoge el camino del servicio y no del dominio, de la sencillez y no de la ostentación, de la fraternidad y no del poder, del perdón y no del odio. Muchos, ayer y hoy, prefieren ‘montar’ caballerías poderosas en armas, dinero, poder, prestigio que hacen sentir su superioridad y control sobre los otros. Y tal vez, por eso, molesta o se cuestiona que se ‘desaten’ modos nuevos de vivir y organizar la sociedad desde los últimos”, parangonó.

Interpretó que con estos signos, “Jesús inaugura un reino nuevo, trae un nuevo modo de vivir la entrega y quiere que desatemos en medio de nuestro pueblo nuevas relaciones basadas en la inclusión, la igualdad, la justicia, la paz y el amor”.

Finalmente, anhelo que “el inicio de la Semana Santa sea ocasión de salir de las rutinas donde nos sentimos cómodos, de desprendernos de miedos y desconfianzas, de levantar las miradas hacia el Bendito que viene hacia nosotros en el nombre del Señor”.