“El 30% de positivos que hay en los testeos ya justifica adoptar ciertas restricciones”

01/04/2021 - 01:42 Santiago

El médico y neurólogo Conrado Estol advirtió sobre el crecimiento de los casos positivos que se detectan en los testeos que se realizan a nivel nacional desde el Ministerio de Salud de la Nación. Alertó que este avance “confirma la segunda ola” de coronavirus en el país, a la vez que señaló que el nivel de contagios “ya justifica adoptar ciertas restricciones”.

Precisamente, al momento de realizarse esta nota con EL LIBERAL, el Ministerio de Salud de la Nación confirmaba un nuevo pico de 16.065 nuevos contagios, sobre un total de 56.334 testeos, la cifra más alta para un día en los últimos 6 meses.

¿Cómo evalúa la campaña de vacunación?

La campaña de vacunación es lenta. Tenemos que pensar que van 3 meses, 3 millones de vacunados y la mayoría con una dosis. Pero sabemos que hay poca disponibilidad en el mundo. Cuando uno piensa que Europa quiere bloquear la exportación porque ellos tienen cerca del 10% de vacunación contra otros países con 30% o más, obviamente esto no es un problema solo nuestro. Hay, claramente, una carrera entre vacunar rápidamente y la diseminación del virus y especialmente de las nuevas cepas. Entonces, el punto 1 en la vacunación es no cortar este suministro, aunque la gente lo llame a cuentagotas u homeopático. Hemos tenido suministro de vacunas, llegando Covax con Astra Zeneca, la Sinopharm que va a llegar un millón de dosis y hay dos millones pendientes y por supuesto la Sputnik con el vuelo 11 que va a traer vacunas. Tenemos que acelerar eso de alguna forma con los clientes actuales, tenemos que aumentar la compra, traer más y conseguir nuevas vacunas. Hay que retomar la conversación con Pfizer, Johnson y Johnson, con el que sea que ofrezca una vacuna: Novivac, CureVac que no está aprobada aún, pero seguramente va a ser una buena opción. Entonces, esto es lo que hay que hacer para acelerar la vacunación y tener a la población de riesgo vacunada para el invierno. Faltan 3 meses y falta mucha gente, pero es posible hacerlo.

¿Cómo impactará esta segunda ola en la gente y en el personal de salud?

El impacto de la segunda ola en la gente va a ser muy duro, desde lo práctico y lo concreto como la economía. Ya muchos han perdido y otros más se pueden agregarse lamentablemente con restricciones y con lo emocional. Es notable lo que vemos emocionalmente en la gente y además en los grupos jóvenes. Desde insomnio y trastornos de ansiedad menores, e incluso las secuelas del Covid como el síndrome Pacs, que es el síndrome posCovid con secuelas neurológicas y cardíacas en una proporción de la gente que ha estado infectada.

En el personal de Salud hay muchos que están agotados literalmente en lo físico y en lo mental. Muchos que han dejado de trabajar y eso hace que falte personal o que no haya el personal más idóneo haciendo actividades tan complejas como las de terapia intensiva. Por eso sigue siendo complejo y crítico, como ha sido siempre el no saturar al sistema de salud.

¿Estima que será necesario tomar medidas drásticas como sucedió en Europa?

Eso depende de la ciencia. No tienen que sentarse médicos y economistas a opinar. Pero si vemos que Macron (primer ministro) en Francia, un Estado desarrollado, cierra el país y los colegios, es porque llega un momento de diseminación del virus en que las consecuencias de la pandemia pueden ser mucho más graves que cualquier consecuencia económica. Hay estándares que miden la diseminación del virus y miden más allá de las ganas que uno tenga o no de hacerlo, las restricciones que se deben aplicar. Un indicador grosero es la positividad de test en el día. Nosotros estamos con 15 a 25% en las últimas dos semanas. Una positividad mayor a 30% es una diseminación severa que exige restricciones.

La recomendación usual que se ha usado es relajar restricciones cuando uno tiene una positividad de test menores al 5%. Es decir que de todos los test que se hacen en el día, si menos del 5% son positivos, se pueden relajar algunas medidas.

¿Qué porcentaje hubo este miércoles de positivos y cuánto podría influir en contagios la Semana Santa?

Hoy (por ayer), casi 30% de positivos. Esto confirma la ola y que mucha gente infectada no es detectada. La gente no debería moverse durante Semana Santa. Esto ya justifica tomar ciertas restricciones. Actividades nocturnas, bares, restaurants mesas afuera. Gimnasios limitados. Son todos súper dispersadores. Se deberían evitar los viajes que no sean esenciales

¿La presencia de las cepas de Manaos, del Reino Unido y California le suman gravedad a la situación?

Estas cepas obviamente agravan la situación. En lo más claro y objetivo, en Brasil ya se ve gente joven que va a terapia intensiva o que muere y esto no ocurría con la cepa 614 de Wuhan. Así que las nuevas cepas producen un círculo vicioso porque al aparecer prolongan la pandemia y esto es lo que favorece que haya mutaciones que hacen al virus más efectivo, más contagiador. Por eso es tan importante cortar la pandemia en los países que están mal, porque eso impide que el virus genere nuevas mutaciones y por lo tanto nuevas cepas que tiene mayor transmisión, mayor carga viral, es decir una enfermedad más grave.

¿Es necesario secuenciar más muestras y más rápido?

Claro que es necesario secuenciar más porque uno sabe que tiene las cepas en el ambiente. Sabemos que tenemos la del Reino Unido, la de Manaos, sabemos que están todas. Lo importante es saber cuán rápido se diseminan. Si tenemos un 5% de infectados con la cepa de Manaos esta semana y la semana próxima es 15%, eso es muy preocupante. Quiere decir que se está diseminando rápidamente. La cepa P1 es Manaos y causa mayor mortalidad en jóvenes aún sin factores de riesgo asociados.

Y eso se sabe secuenciando el genoma del virus o sea que, además de aumentar el testeo para poder identificar a los contagiados y aislarlos, tenemos que, sin duda, secuenciar mucho más para saber a qué velocidad se están diseminando las cepas nuevas.