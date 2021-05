Padre Jorge Ramírez: “Para ser un buen cristiano hay que estar unido a Cristo”

02/05/2021 - 08:52 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión acerca del Evangelio de hoy, San Juan 15, del 1 al 8, que habla del cristianismo y qué tanto lo conocen las personas que se definen como cristianas.

"Estamos celebrando el quinto domingo de Pascuas, que es un tiempo de alegría, de encuentro y de resurrección. El mensaje que nos enseña hoy el Evangelio es muy claro y contundente: 'una rama no puede estar separada del árbol'", comenzó diciendo el sacerdote de la parroquia San José de Belgrano.

"La rama no puede vivir si se separa porque se seca. Uno para ser un buen cristiano debe estar unido a Cristo. Muchos quieren ser cristianos y no lo conocen a Cristo. O quieren ser cristianos a su manera. Esto no se puede, porque somos cristianos al modo de Jesucristo, queremos ser sus seguidores", continuó en su mensaje Ramírez, que todos los días brinda la misa por las redes sociales.

Y reflexionó: "Aprovecha este tiempo de reencuentro, de alegría, de comunión para replantearte: ¿Sos cristiano o sos un trucho? ¿Estás unido a Jesús o no? Animate a conocerlo un poco más. El tiempo lo merece y si estás unido a Jesús vas a dar fruto en abundancia".