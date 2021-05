Revelan que “uno de cada tres santiagueños mayores de 18 años, padece de hipertensión”

17/05/2021 - 22:42 Santiago

El Dr. Mauro Ruise, médico cardiólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, reveló que “uno de cada tres santiagueños, mayores de 18 años, es hipertenso”, con el agravante de que la mitad de ellos, no lo sabe “porque no se controla la presión”, y que de los que se saben hipertensos, “sólo dos de cada diez, está bien controlado”.

Con motivo de haberse recordado ayer el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el doctor Ruise, quien también es responsable de microgestión en el Programa Redes del Ministerio de Salud de la provincia, aseguró que la hipertensión “eleva las complicaciones” de quienes padecen coronavirus.

Al mismo tiempo, instó a la comunidad a mantener los controles de su presión, ya que las condiciones de pandemia, aumentaron los factores de riesgo como obesidad e hipertensión por los malos hábitos de vida.

En diálogo con EL LIBERAL , el profesional reveló: “Uno de cada tres santiagueños, mayores de 18 años, es hipertenso; la mitad no lo sabe porque no se controla la presión, porque es una enfermedad silenciosa. De los hipertensos, sólo dos de diez están bien controlados. El riesgo es que, si no se controla bien la presión, a lo largo del tiempo provoca ACV, infarto de miocardio, afasia cardíaca, falla renal, diálisis, trastornos cognitivos, demencia, pero lo bueno es que si uno conoce eso y lo controla, lo evita a largo plazo”.

“La hipertensión nerviosa no existe, pero la ansiedad y el estrés crónico, que lo sufre el 70% de las personas (según un estudio internacional), produce una descarga hormonal constante y toda una situación que lleva a la hipertensión. Es una enfermedad multifactorial, pero la ansiedad y el estrés de ahora ayudan mucho a producir hipertensión y enfermedades cardiovasculares”, finalizó el doctor Ruise.

Campaña

El Ministerio de Salud de la Provincia, a través de los programas Redes, Sumar, TeleSalud y Proteger, en coordinación con la Dirección de Atención Primaria de la Salud, en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, lanzó ayer la campaña provincial ‘Conoce y controla tu presión arterial 2021 Santiago’.

De esta manera, la cartera sanitaria se adhiere a la actividad internacional liderada por la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (Saha), que todos los años propone que las personas mayores de 15 años conozcan sus valores y, en caso de superar los parámetros saludables, consulten a un médico y o centro de salud más cercano para su tratamiento.

La campaña se extenderá hasta el 14 de septiembre, fecha instaurada por la Saha como Día Nacional del Hipertenso por la analogía de la fecha 14/9 con los valores de presión a partir de los cuales se considera hipertensión 140/90.

En la oportunidad, la Lic. Nassif dejó como mensaje a la comunidad, “que tiene que conocer y saber el impacto de tener hipertensión arterial no atendida, por su propio bienestar y el cuidado de su salud’.

Destacó la importancia de ‘controlar la presión y, si hay un diagnóstico de hipertensión arterial, hacer un control periódico en el efector de salud más cercano a su domicilio, que tiene todos los recursos necesarios para su atención”.

Más complicaciones en positivos de coronavirus

“La presión arterial no controlada es un factor que eleva las complicaciones si se contagia de Covid. Si bien todo todavía está en estudio, se cree que es por la inflamación que sufren los pacientes, y la mayoría de los pacientes complicados, en su mayoría tienen afecciones cardiovasculares, con la hipertensión como principal factor de riesgo”, indicó el doctor Ruise.

Dijo que, “a nivel mundial, la principal causa de muerte, a pesar del Covid, sigue siendo la hipertensión, porque genera muchas complicaciones, y esta campaña que se implementa no es para festejar, sino para concientizar sobre la importancia del control de la presión arterial”.

“En pandemia han aumentado los factores de riesgo, hay más obesos, más gente que no hace ejercicio, que fuma más, que come mal, que no se controla la presión ni la diabetes, hay mayor depresión y ansiedad, y todo eso lleva a que aumenten las probabilidades de hipertensión y sufran eventos cardiovasculares, ACV, infartos”, precisó.

Una causa de muerte más frecuente que el Covid-19

La Hipertensión Arterial (HTA) sigue siendo a pesar de la pandemia, la principal causa de muerte prematura y discapacidad en Santiago del Estero, en Argentina y en el mundo.

Y esto se debe básicamente a tres motivos. El primero es que se trata de una enfermedad con un alto impacto a nivel cardiovascular; es la primera causa de ACV y la segunda de infarto de miocárdico; provoca insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, diálisis, deterioro cognitivo y hasta demencia.

El segundo motivo es que es una enfermedad altamente frecuente uno de cada dos argentinos mayores de 30 años padece de HTA.

Y el tercer motivo, y quizás el más importante, que es una enfermedad de muy bajo grado de control, ya que según se comprobó, solo dos de cada 10 hipertensos están bien controlados.