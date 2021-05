Taxistas advierten que ofrecen viajes en transportes ilegales

18/05/2021 - 01:42 Santiago

Desde que se conoció que una de las medidas dispuestas por el COE provincial para buscar frenar los contagios fue la de suspender el servicio de transporte público de pasajeros en Capital y La Banda, no fueron pocos los que vieron esta situación como una oportunidad para obtener un lucro.

Según denunció el secretario general de la delegación local de la Federación Nacional de Peones de Taxis, Daniel Rosas, en las redes sociales se multiplicaron los servicios de particulares para transportar personas en ciudad Capital. La oferta es llevarlos desde los puntos más alejados de la “Madre de Ciudades”, hasta el centro y viceversa.

De acuerdo con las distintas publicaciones que aparecieron en grupos de compraventa, la oferta es variopinta en cuanto a precios, desde 70 a $ 150 por persona. No así en lo que refiere a medio de transporte ya que hay solo dos posibilidades: un viaje en automóvil donde algunos aceptan hasta tres pasajeros (otros no aclaran si llevan cuatro) o bien, en “moto-taxi”.

Daniel Rosas dijo que además de representar un servicio clandestino e ilegal, también es “un riesgo y un foco de contagio al 100%. Llaman a personas para trasladarse en un vehículo particular, no habilitado, hasta cuatro personas (con el riesgo mayor que implicaría que no sean del mismo grupo conviviente), por un valor ínfimo comparado con la tarifa de un taxi. Pero no tienen las medidas de seguridad que deben observar”, advirtió.

Dijo que “el sector nuestro más allá que tenemos alguno que otro caso, en un 98% se cumple a rajatabla el protocolo de sanidad”. Ante esta situación que considera un peligro para la salud pública por la pandemia de coronavirus, pidió que Tránsito municipal evite que se presten estos servicios.