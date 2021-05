Aislamiento en la provincia: ¿Qué pasa si necesito salir a hacer compras o tengo un turno para la vacuna?

21/05/2021 - 14:17 Santiago

El gobernador Gerardo Zamora indicó que durante estos 9 días de nuevas restricciones, a partir de mañana sábado, las personas que tengan que realizar actividades no previstas dentro de las esenciales o las autorizadas hasta las 18, podrán circular de 6 a 18 en un radio de 500 metros de su domicilio para hacer compras.

En el caso de quienes tengan que ir a vacunarse, podrán circular hasta los centros de vacunación ya sea en taxis o vehículos particulares señaló el mandatario provincial.

Zamora pidió “colaboración y comprensión a todos los hermanos santiagueños, habrá dudas pero lo importante es no circular cuando no es necesario, quedarnos en casa y movernos lo menos posible. El radio está fijado en 500 metros para comprar cosas, ir a la farmacia, al almacén, caminar un poco o ir a la plaza con la familia, cuidando la distancia social y no hacer reuniones sociales”, recalcó.