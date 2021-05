“El cáncer es malo, pero no lo es tanto como era antes, hay que afrontarlo”

22/05/2021 - 20:49 Santiago

M i nombre es Jorge Aguilar, tengo 57 años y soy paciente oncológico recuperado. Quiero contar mi historia porque le puede servir a muchos que están pasando por lo que pasé yo.

Un día me encontraba trabajando, yo soy ex policía, estaba trabajando ese año en la División Bomberos. Estaba en la guardia y me vino una puntada, aquí en el abdomen, al estómago, una puntada tan fuerte que me obliga a agacharme, acurrucarme. Fue tan fuerte el dolor que le pedí a mis compañeros que me trasladaran al médico, me llevaron al hospital y ahí me colocan un calmante.

Cuando vuelvo a casa le comentó a mi esposa y ella me dice, “no, no podemos dejarlo así, vamos al médico”, “urgente, no es normal esto”.

Bueno vamos al médico y me manda a hacerme un estudio. En el día nomás lo hago al estudio, y cuando estaba detallando el informe, claro yo estaba viendo como una placa radiográfica y le digo, “disculpe Doctor, ¿qué es?” y él me dice “mirá, para mí que es un tumor”.

“¿Un tumor?”, le digo. “Si”. En ese mismo momento, vuelvo al sanatorio porque todo lo quería hacer rápido y ahí el doctor corrobora y me dice, “sí es un tumor”, “es un tumor, sin duda que es un tumor”. Le dije en ese momento, “doctor, y bueno, ¿qué se hace en estos casos?, me dice “bueno, para mí, lo normal sería operar”. “Una cirugía”. “¿Cuándo te quieres operar?” me dice. “Ayer”, le respondí yo.

Claro, le dije ayer porque todo estaba así en frío todavía, la noticia era fuerte y quería hacerlo rápido yo. Pasado ese día, que fue eterno, el miércoles me voy a internar al mediodía, bueno, todos los recaudos para una operación y lo que recuerdo, me han puesto en una camilla, me traen al quirófano, me olvido de todo, me duermo. Primera vez que entraba a un quirófano.

Me pusieron una inyección en la columna, después otra y no sé sinceramente a los cuántos días vuelvo en mi. Y cuando eso sucede me encuentro atado de manos, de pies, hasta que me explican que estaba atado porque en determinado momento parece que había reaccionado, y que me quería sacar las sondas, todo lo que tenía, todos los artefactos, todo me quería arrancar. Yo no tengo conciencia de todo eso.

Me mandan a casa, no sé si estoy un mes descansando y comienzo con la quimioterapia. Me explicaba el doctor Basbús cçomo era el tema de la quimioterapia, que también desconocía. Es una mezcla de drogas, que yo no sabía cómo era, que tenía que ir a internarme y que eran cinco días seguidos de quimio y veinte de descanso. Bueno, comienzo con la quimioterapia, son drogas que, son fuertes, una mezcla de drogas que te inyectan por suero, pero, es una experiencia fea, pero a la vez también, diría un poco reconfortante porque sabes que la medicina te está ayudando con eso, sabes que antes no había esa posibilidad, que gracias a Dios hoy la medicina te ayuda con eso.

Hoy lo vivo el día a día. Para mí no hay día malo, puedo tener problemas, pero todo problema tiene solución. Así pienso ahora y eso es lo que quiero dejar como mensaje a otros. Hay que vivir el día a día, hay que disfrutar, como digo, de las pequeñas cosas de la vida, disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, disfrutar de la charla con un desconocido, disfrutar con ustedes que están aquí.

Eso es darle importancia a la vida. Por eso digo, capaz que el tener cáncer en el estómago me ha sensibilizado, hoy en día pienso así. Creo que no estoy errado porque hay que padecer a la enfermedad para darse cuenta de que hay muchísimas cosas. Eso le diría a la gente que hoy está con un problema similar al que yo tuve, que se tranquilice, que lo tome con tranquilidad y con mirada positiva, que esto no es malo, pero no es malo como era antes, hoy hay que pensarlo bien, hay que pensarlo, hay que ayudarse mentalmente y así se puede salir a flote. Los médicos que atienden cáncer, son de excelencia, el trabajo que hacen es fundamental, hay que confiar en ellos.