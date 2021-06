Padre Jorge Ramírez: “¿Qué semilla sembraste en tu corazón?”

13/06/2021 - 08:27 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión acerca del Evangelio San Marcos 4 del 26 al 34, que habla acerca de la concepción del Reino de Dios como una semilla.

"En esa lectura, Jesús dice que el Reino de Dios llega a nuestro corazón como una semilla a la cual hay que hacerla crecer, a la cual hay que hacerle un lugar en nuestro corazón y trabajarla para comenzar a distinguir lo que hemos sembrado", reflexionó el sacerdote que todos los días ofrece la Santa Misa a través de las redes sociales.

Y continuó con su reflexión: "Sin embargo, hay tantas semillas dando vueltas que uno no sabe realmente cuál está creciendo y a cuál le hizo lugar en su corazón".

Por eso, remarcó Ramírez, "hay que distinguir las semillas y las plantas, porque hay algunas que seguramente hay que sacar de tu corazón porque no te hacen nada bien".

Asimismo remarcó que para poder ser un buen agricultor y ver crecer tus plantas, debes tener dos cosas que son clave: "por un lado confianza en lo que vas a sembrar, saber que va a crecer, que lo tienes que regar, que lo tienes que podar. Y conocer que a las cosas buenas hay que potenciarlas y que hay que podar aquellas que no son del todo buenas; y por el otro, la paciencia, porque sin ella no hay nada, ya que todo tiene su tiempo. Todo va a madurar a su debido momento, no cuando vos quieras. Es un don y un trabajo".