Hubo un notable incremento de consultas por cuadros de rinitis

La Sociedad Santiagueña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica, en consonancia con la Sociedad Argentina de Alergia e Inmunología (Saaeic), en el marco pandemia por coronavirus, recuerda la comunidad que la rinitis no es un síntoma sino una enfermedad conjunta de signos y síntomas, dentro de ella está la congestión nasal, estornudos, etc. Por ello, para ser parte de una señal de un posible cuadro de Covid, el paciente debe presentar otros síntomas descriptos para dicho virus, como fiebre, dolor de garganta, pérdida de gusto, olfato, dolor muscular, etc.

En ese sentido, desde la entidad no aconseja hisopar a los pacientes con rinitis, sea alérgica o de otra causa, si no están acompañados por otros síntomas de Covid-19.

“También por la situación de pandemia no debemos saturar innecesariamente las guardias sin criterio médico y queremos darles tranquilidad a los pacientes alérgicos”, consideraron los Dres. Luis Sayago, Christian Rubitz y Cecilia Miranda Sesin, referentes de la Sociedad Santiagueña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica.

Y pidieron a la ciudadanía “continuar cuidándonos con las medidas preventivas como el uso de barbijo, distanciamiento social de 2 metros, higiene, evitar reuniones sociales y sobre todo consultar al médico especialista ante cualquier duda o control”.

Por su parte, la Dra. Miranda Sesín, agregó que “en este tiempo hubo un incremento

Se trata de una entidad patológica que se presenta en niños y adultos, consideran los especialistas.

Piden no automedicarse ni hisoparse sin indicación profesional

La Dra. Cecilia Miranda Sesín contó además que en la provincia hay mucha gente que consulta sobre los casos de rinitis, sin distinción de edad. “Estamos viendo muchos pacientes adultos y niños también. Hay que recordar que la rinitis puede aparecer en la niñez, así como también entre los adolescentes y los adultos. A todo ellos les llevamos tranquilidad, ayudándolos a diferenciar su cuadro de una gripe, de un resfrío, o de un cuadro de Covid. Todas estas patologías tienen una diferencia. Por eso es tan importante consultar al médico, no automedicarse ni hisoparse sin realizarse estudios”, pidió la especialista. lde consultas referidas a la rinitis y la congestión nasal. Pero llevamos tranquilidad a los pacientes, porque la rinitis por sí sola no tiene relación con el Covid. La rinitis es una entidad patológica.

En este tiempo, los pacientes nos consultan con el temor de relacionarlo con el coronavirus, y piensan que ellos, al estar con congestión, picazón, o el agüita que se cae por la nariz, podrían ser positivos. Por eso, nosotros, como médicos alergistas hacemos un examen clínico al paciente y una anamnesis, y trasmitimos que siempre esta entidad patológica tiene que ir acompañado por otros síntomas para asociarlos con el Covid”.l