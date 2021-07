Piden controlar el manejo del fuego en campos para evitar incendios de grandes proporciones

17/07/2021 - 23:47 Santiago

En los últimos días se produjeron en nuestra provincia varias quemas de consideración en zonas rurales, lo que originó que la Dirección de Fauna y Bosque de la provincia adelantara la campaña de prevención de incendios forestales, para generar conciencia en la comunidad y advertir sobre la prohibición de realizar este tipo de acciones sin los controles especificados por ley.

EL LIBERAL consultó a la doctora Sandra Josefina Bravo, doctora en Ciencias Biológicas y profesora de la Facultad de Ciencias Forestales de la Unse, y estudiosa de la problemática de los incendios forestales.

"Lo que ocurre hoy es que las actividades del hombre, sobre todo en las vinculadas a la ganadería en zonas abiertas, pastizales y sabanas, que han venido creciendo desde comienzos del siglo pasado, usa el fuego como una herramienta de manejo para pastizales, porque quemando las pasturas, mina toda la vegetación seca y favorece la reproducción de los pastos, lo que les mejora la calidad y la cantidad de forraje cuando comienza la temporada de lluvias. Eso ocurre naturalmente", explicó.

Pero advirtió que "esas quemas, necesitan ser ejecutadas por personal que esté capacitado para hacerlo, personas que conozcan el manejo del fuego, y que antes de hacer la quema, preparen los terrenos para que no haya escapes de incendios hacia áreas que no se quieren quemar".

"Si uno apela al conocimiento tradicional de nuestra gente, los que inicialmente quemaban estas regiones para hacer ganadería, cazar o eliminar alimañas alrededor de los poblados, hacían fuego y conocían mucho la dinámica de la acumulación de combustibles para hacer las quemas. En la actualidad, en un escenario de cambio climático, están variando mucho las condiciones ambientales, y estamos viviendo un período en donde esas condiciones predisponen aún más la ocurrencia de incendios", amplió.

Diferenció la quema de pasturas con los incendios forestales, al explicar que estos "ocurren solo si los fuegos de las áreas abiertas, pastizales o sabanas, ingresan al bosque, no es algo común, porque dentro del mismo no hay mucho pasto, que son los que conducen el fuego y tienen la capacidad de propagarlo. Pasa que, cuando el bosque ha sido sobreaprovechado, se crean zonas abiertas donde proliferan los pastos y las herbáceas, y ahí se dan los incendios de bosques".

"Las especies de nuestros bosques tienen capacidad de resiliencia frente a los incendios forestales", concluyó.

También se ven afectadas las zonas urbanas

Durante esta época en que se presentan vientos con mayor asiduidad, se reiteran los incendios originados por personas descuidadas que queman basura o pastos de modo descontrolado, lo cual genera incendio de proporciones, como el ocurrido ayer en un predio ubicado sobre avenida Madre de Ciudades, al norte de la ciudad Capital.

Al respecto, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santiago del Estero, pidieron a los vecinos "mayor responsabilidad" al pretender quemar basura u hojas secas "pueden generar un incendio de proporciones, ya que no lo controlan, y por efecto del viento, alguna chispa o una rama encendida llega hacia lugares donde hay otro elemento combustible, y pone en riesgo viviendas".

“Si el fuego amenaza las viviendas, los habitantes nunca deben tratar de extinguirlo, sino llamar a bomberos”

Consultada sobre cómo debe actuar la gente que en una zona rural ve que el fuego avanza hacia sus viviendas, la doctora Bravo dijo que "lo primero que tiene que hacer es comunicarlo a los bomberos o a defensa civil, que es lo que se llama la cadena de mando y de comunicación, ellos están equipados para monitorear la zona y ver dónde están para poder asistir".

"Siempre la participación de la población civil en relación al fuego es muy riesgosa, porque puede agravar la situación, en vez de apagar, poner en riesgo su propia vida y su propiedad. Hay que abandonar el lugar", enfatizó.

Explicó que en estos casos, hay medios que son directos, y defensa civil o bomberos actúa a distancia del fuego, haciendo una faja cortafuego, que frena su avance.

"Lo que ocurre es que la gente se desespera e intenta participar, a veces porque el fuego llega hasta la casa, pero eso no debería pasar si tendríamos planes de gestión forestal preventiva, donde se trataran las acumulaciones de combustible, de modo tal que se puedan preservar las áreas preiurbanas del fuego", dijo.

Y concluyó: "En caso de producirse, primero dar aviso a las autoridades competentes, y en caso de no tener medios, abandonar la zona y no pretender apagar, porque el fuego crea un clima local que es particular y puede encerrar a las personas dentro de las áreas quemadas".