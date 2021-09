Comprovinciano unirá Santiago con Ushuaia en bicicleta

10/09/2021 - 22:59 Santiago

Gonzalo Leonel Novelli es un amante del ciclismo y los desafíos, que juntó sus dos pasiones para concretar un sueño: unir Santiago con Ushuaia en bicicleta, una travesía que se inició ayer y tiene para varias semanas.

El santiagueño, que reside en el barrio Siglo XX de la ciudad Capital, comenzó su recorrido, cargado de ilusiones, con la esperanza de cumplir su anhelo, tal como lo hizo hace un tiempo cuando su pasión lo llevó a desembocar en La Quiaca.

Gonzalo contó a EL LIBERAL : "Siempre me fascinó la idea de viajar, de conocer mi país y el mundo. Creo que es un sueño que muchos tienen, veía fotos de paisajes y ciudades y me imaginaba ahí. Hace unos años me decidí a hacerlo. Quería salir de mochilero y justo apareció la pandemia. Mi familia me decía que iba a ser muy difícil hacerlo ya que por el Covid19 nadie me iba a levantar en la ruta; y mi padre me mostró esta opción de viajar en bicicleta. Me encantó la idea. Empecé a practicar con mi bici hasta que me pude comprar esta, una rodado 26 cuadro de acero, pero relativamente liviana la cual volví a modificar después de mi primer viaje para hacerla más cómoda".

Gonzalo se explaya un poco más en su historia y da detalles de ese "primer viaje" del que habla.

"La primera parte fue hacia el Norte y llegué al punto más alto que tiene el país. Así fue como llegué a La Quiaca. Y en este nuevo viaje mi idea es llegar al kilómetro cero de la mítica ruta 40, la más larga del país. De allí continuar cruzando el estrecho de Magallanes a la parte más austral del país, conocida como el fin del mundo: Ushuaia", expresó emocionado, horas antes de partir.

"Viajar en bicicleta te aumenta los sentidos, las emociones, la curiosidad. Tu cuerpo empieza a experimentar cambios y transiciones que hasta hace poco te eran desconocidas", describe Gonzalo sobre lo que representa este sueño.

La nueva travesía de Gonzalo durará unos seis meses

Sobre el itinerario que deberán cumplir, Gonzalo adelanta: "Mi viaje da inicio en la estación de trenes de La Banda rumbo a Rosario. El 15 se realizará el 10º Foro Mundial de la Bicicleta y primero en Argentina, donde fui invitado y contaré mi experiencia como cicloviajero. El 20 saldré pedaleando rumbo a Córdoba, para pasar luego por San Luis, Mendoza donde retomaré la RN40 hasta Cabo Vírgenes, donde se encuentra el Kilómetro 0 de esa ruta, para luego cruzar el estrecho de Magallanes, y lograr llegar a Ushuaia, al mismísimo fin del mundo", relata el santiagueño, cargado de ilusiones.

Claro que, en su recorrido pasará "por cientos de lugares en cada una de las provincias y visitando la mayor cantidad de ellos como Villa Carlos Paz, el Parque Nacional el Condorito, El sonseado, Bariloche, El Chaltén, el glaciar Perito Moreno entre tantos lugares. Este viaje calculo que llevará aproximadamente 6 meses ya que, como digo siempre, viajo a la velocidad de las mariposas, sin prisa ni tiempo".