Padre Jorge Ramírez: “Dios está esperando que nuestro corazón cambie, ¿te vas a animar?”

28/11/2021 - 08:50 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, Lucas 21, del 25 al 28 y 34 a 36.

"Estamos iniciando el tiempo del adviento, que viene de advenimiento, de venida. Es un tiempo de preparación. No solamente de una espera, sino de una espera gozosa. No se trata de esperar nada más, sino ir viviendo de antemano aquello que estamos esperando".

"El Evangelio de hoy nos dice que no nos dejemos aturdir. Porque en este tiempo van a aparecer un montón de propuestas van a desviar nuestra atención. No apartes la mirada de aquello que estas esperando. Preparate, porque viene el Señor y lo que te va a traer es paz, es tranquilidad. No te olvides que en este tiempo, Dios está esperando que nuestro corazón cambie. ¿Te vas a animar?", concluyó.