Apertura de vacunatorio permanente en el CIC Campo Contreras

17/12/2021 - 19:47 Santiago

El Ministerio de Salud de la Provincia, en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad Capital, habilitaron dos vacunatorios permanentes, uno en zona sur y otro en zona norte de la ciudad.

Los nuevos vacunatorios permanentes se encuentran en el Centro Integrador Comunitario del Barrio Campo Contreras, ubicado en la calle Ing. Contreras N°4850, y en el CAPS Los Lagos ubicado en Av. Madre de Ciudades y Pasaje 487 Barrio Borges Sector Los Lagos. Ambos funcionarán de lunes a domingo de 8:00 a 18:00 hs.

De la apertura participaron la ministra de Salud de la Provincia, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud, Dr. Cesar Monti, la Intendente de la Ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes, la directora General de Atención Primaria de la Salud, Dra. Martha Tarchini, la secretaría Técnica de Epidemiología, Dra. Florencia Coronel, el director de Salud Comunitaria, Lic. Ramiro Banco, el coordinador del Programa Municipios y Comunidades Saludables, EPS, Gonzalo Terán y el Lic. Mauro Kalinski, subsecretario de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad.

Desde el CIC Campo Contreras, la ministra de Salud de la Provincia, Lic. Natividad Nassif, se refirió a la estrategia de vacunación COVID-19 que lleva adelante la provincia.

“Estamos cumpliendo con la política marcada por el Gobernador Zamora, de hacer accesible los servicios de salud para toda la población”-señaló- “la vacunación es una herramienta necesaria para preservar la vida de cada uno y de los demás en un contexto de pandemia que no finalizó aún, y ante el ingreso al país de variantes de virus que generan preocupación”.

Seguidamente resaltó que “la curva de contagios sigue subiendo y por ello estamos fortaleciendo esta articulación con los municipios y focalizando las decisiones en torno a los brotes que van surgiendo” y aseguró que “mientras haya población en el mundo que no acceda a vacunarse, los rebrotes serán apareciendo y todo eso acompañado de variantes nuevas. Por eso acá en la Provincia hemos desarrollado una campaña en la cual no hemos bajado los brazos y continuamos proyectando la accesibilidad de la vacuna, desde la capital a la ruralidad, generando dispositivos con un trabajo muy fuerte de las unidades primarias de la salud”.

En este sentido, hizo referencia a la cantidad de personas no vacunadas en el territorio, resaltando que “en la provincia todavía hay entre un 5% y 8% de la población que no quiso vacunarse o no accedió a la vacuna, es por eso que instamos desde acá a que se lleguen a los vacunatorios o a los hospitales en el interior de la provincia. Tenemos la cantidad suficiente para atender las necesidades de vacunación de la provincia. Todos los centros de vacunación poseen las vacunas y se reciben a todas las edades”.

Por su parte, la Intendente de la Ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes agregó “venimos trabajando desde el primer momento, desde marzo del año pasado dentro de un marco de plan estratégico diseñado por el Ministerio de Salud de la provincia. Articulamos el trabajo por creemos que la salud publica nos atraviesa a todos y es una obligación fundamental del Estado”.

Por otro lado, felicitó al Ministerio de Salud por este diseño estratégico, “hoy habilitando dos vacunatorios que van a estar abiertos y atendidos por personal del mismo ministerio y del municipio. Le pedimos a los vecinos y a los que falten vacunar que se lleguen”, expresó.

Para finalizar, consultada sobre la implementación del pase sanitario, la ministra de Salud aseguró que “este es un dispositivo de prevención para cuidarse y para cuidar a los demás. Esto asegura que la persona pueda ingresar a un ámbito público y/o privado en condiciones seguras. En estos últimos días nuestros vacunatorios han recibido muchas personas que solicitaban completar su esquema, por ello la importancia de habilitar dos nuevos vacunatorios en lugares estratégicos de la ciudad Capital.”