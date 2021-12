Joven celebró su graduación con una intervención solidaria

29/12/2021 - 23:22 Santiago

Ana Cecilia Trouve Ruiz, flamante egresada de la Licenciatura en Turismo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Ucse, adoptó la original decisión de convocar a sus familiares y amigos, que vinieron a acompañarla en la defensa de su tesis, a reunir alimentos no perecederos para donarlos a la Pastoral Universitaria de la casa de estudios.

El destinatario de la donación será el "Centro de día San Vicente" del barrio La Católica, animado por la Congregación de los Hermanos Misericordistas.

Ana Cecilia finalizó sus estudios con el trabajo final de grado titulado "Ashpa Sumaj-Turismo comunitario en Villa La Punta" con excelente calificación. Acompañaron este momento la docente Patricia Álvarez, coordinadora de la carrera de Licenciatura en Turismo.

Respecto de su decisión, Ana Cecilia contó que "desde hace muchos años" trata de "aportar a la sociedad realizando distintas acciones solidarias para con el otro", entre las que mencionó "haber donado reiteradas veces cabello para la confección de pelucas oncológicas, así como también sangre", y participar de colectas de donación de ropa y alimentos para comedores y localidades del interior de Santiago.

"No soy partidaria de tirar alimentos a las personas que se reciben, pienso en los más necesitados y el hambre que se puede saciar al ser bien utilizados. Es por ello, que cuando me dieron la fecha de la defensa, le pedí permiso a mi coordinadora de carrera para que pudiera hacer una donación de alimentos a la casa de estudios que me alentó a ser mejor persona y profesional a través de la vinculación con la comunidad a lo largo de la carrera", relató.

Finalmente dijo estar convencida "de que las buenas acciones se contagian y crean cadenas de intervención, vinculación y comunión".