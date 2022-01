VIDEO | “No te dejes llevar ni por las alabanzas, ni por las críticas destructivas”

30/01/2022 - 11:46 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, San Lucas 4, del 21 al 30 que presenta casi una contradicción porque habla de que a Jesús lo aclamaban y lo aplaudían por lo que hacía y enseñaba, pero al final lo querían despeñar y hasta estaban enfurecidos con él por lo que predicaba.

"Por un lado, las alabanzas y por otro, las críticas destructivas. Yo te digo que no te dejes llevar ni por una cosa ni por la otra. No te la creas cuando te aplauden y tampoco te pongas mal cuando te critiquen", expresó el sacerdote de la parroquia San José de Belgrano.

"Jesús abrió camino y siguió adelante. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La crítica nos llena de miedo y el temor nos paraliza. Y eso no puede ser. El Señor nos dice que no tengamos miedo y esa palabra es también para vos en este día. No te tengas miedo a las críticas ni tampoco al qué dirán porque la gente siempre va a hablar", continuó en su mensaje.

Por último, refirió: "Tampoco te lleves por los aplausos que te van a llenar de vanidad, de orgullo, de soberbia. Y como diría 'El abogado del diablo', la vanidad es el pecado favorito".