El padre Jorge Ramírez asumió como párroco de San Juan Diego

05/03/2022 - 23:08 Santiago

El padre Jorge Fernando Ramírez asumió como párroco de la Parroquia San Juan Diego, del barrio San Germés, mediante una emotiva ceremonia presidida por el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic, que contó con la presencia de los grupos parroquiales y vecinos en general.

Con grandes expectativas, el sacerdote que hasta ayer estuvo a cargo de la comunidad San José de Belgrano (hoy en manos del presbítero Julián María Cueva) tomó el mando en el barrio del sur de la Capital, en medio de “sensaciones encontradas por lo que se deja y lo que se viene”.

En diálogo con EL LIBERAL, Ramírez habló de los nuevos desafíos, las expectativas y contó además que el lema que lo acompañará durante sus años al frente de la comunidad será “Caminemos juntos”. “Estoy empezando a caminar en una nueva comunidad. Se me acaba de abrir una nueva puerta. Después de la celebración comencé ya a conocer a la comunidad y me pidieron que elija un lema. Elegí el mismo que me acompaña siempre que es “Caminemos juntos”, porque la idea es esa: ir caminando, escuchando y orientando en mi tarea de enseñar, santificar y acompañar en mi guía pastoral”.

“A partir del nombramiento, los párrocos tenemos una permanencia en la parroquia de 6 años, pero puede prolongarse por el tiempo necesario. En este tiempo, me comprometo acompañar a toda la comunidad”, expresó el sacerdote, en sus primeras horas como párroco de San Juan Diego.





Sentimientos





Aún emocionado por el cambio, que significó un “cimbronazo” en sus sentimientos, Ramírez expresó: “Son emociones encontradas lo que siento porque por un lado siento la nostalgia de lo que se deja, pero también estoy ansioso por lo que viene. Para mí es un gran desafío el hecho de poder encontrarme con nueva gente, con nuevos compañeros de camino. Se hace camino al andar, así que ahora llega la etapa en la que tengo que escuchar a la comunidad, conocernos y comenzar a caminar juntos”. Y agregó: “De a poco iremos viendo, juntándonos con la comunidad y coordinando actividades. Nos estamos acomodando recién, pero sí hay muchas cosas por proponer y eso me llena de entusiasmo”.