La Anses dio a conocer la fecha de pago a los beneficiarios de Asignaciones y jubilaciones

28/03/2022 - 04:31 Santiago

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario de pagos de abril. Los feriados de Semana Santa caerán este 2022 el 14 y 15 de abril, y es importante recordar que el jueves 14 no es considerado feriado sino que es un día no laborable, pero de todas maneras, no habrá actividad bancaria por lo que habrá un parate en el pago de las prestaciones durante esos días.

En ese sentido indicó que tanto para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ((AUH) como Asignación Familiar por Hijo, el cobro será de la siguiente manera: los que tengan DNI terminados en 0, cobrarán el viernes 8; los DNI terminados en 1, el lunes 11; DNI finalizados 2, martes 12; en 3, el miércoles 13 al igual que los DNI terminados en 4. Luego habrá un corte debido a Semana Santa, y continuará recién el lunes 18 con el pago a los que tienen DNI terminado en 5; el martes 19 se pagará a los DNI terminados en 6; el miércoles 20 a los DNI terminado en 7; el jueves 21 a los terminados en 8; y el viernes, a los 9.

En base al calendario de pagos, en primer término cobrarán los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $ 36.676. El programa será el siguiente: los que tengan DNI terminados en 0, cobrarán el viernes 8; los terminados en 1, el lunes 11; DNI finalizados 2, martes 12; en 3 y 4, el miércoles 13. Continuará el lunes 18 con el pago a los que tienen DNI terminado en 5; el martes 19 a los terminados en 6; el miércoles 20 a los DNI terminado en 7; el jueves 21 a los 8; y el viernes, a los 9.

Este mes

El pago de marzo continúa y se desarrolla de la siguiente manera: las Asignaciones familiares de Pensiones no Contributivas cobran del 9 de marzo al 11 de abril. Y las personas que cobran la Prestación por Desempleo (Plan 1), cobrarán hoy los que tengan DNI terminado en 6 y 7; mañana, en 8 y 9.

Y los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $ 36.676 cobrarán hoy los que tengan DNI terminados en 4 y 5; en 6 y 7, el martes 29; y en 8 y 9, el miércoles 30.

La Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se abona para los de la 1º quincena, del 10 de marzo al 3 de abril; y la 2º quincena, 22 de marzo al 11 de abril.

Programan el pago para quienes cobren por la Tarjeta Alimentar

Por otra parte desde la Administración Nacional de Seguridad Social informaron que también se programó el pago para quienes sean beneficiarios de la Tarjeta Alimentar.

Detalle

En ese sentido, el cronograma será el siguiente: el viernes 8 de abril cobrarán los que tengan DNI terminados en 0; el lunes 11, en 1; DNI finalizados 2, martes 12; en 3, el miércoles 13 al igual que los DNI terminados en 4; el lunes 18 a DNI terminados en 5; el martes 19 se pagará a los DNI terminados en 6; el miércoles 20 a los DNI terminado en 7; el jueves 21 a los terminados en 8; y el viernes, a los 9.