Carlitos Tevez en la provincia: "Santiago me lleva a mis raíces y no hay cosa más linda"

07/05/2022 - 14:28 Santiago

Cerca de las 13 horas de este sábado, Carlitos Tevez llegó junto a su esposa a Santiago para compartir un asado por el cumpleaños de Alito Toledo, integrante de los Manseros Santiagueños, quien los recibió cálidamente en su hogar. "Santiago me lleva a mis raíces y no hay cosa más linda", expresó.

En medio de este acontecimiento, que causó euforia y descontrol por parte de los fanáticos que aprovecharon la oportunidad y se acercaron a saludar a El Apache, es que EL LIBERAL pudo entrevistar personalmente al ídolo xeneize.

"La verdad que para mí es un honor estar en la casa de "Alito", que él me reciba con su familia, es un placer. Lo llamé ayer y le dije: 'mirá que quiero pasar por tu casa a darte un abrazo y darte un beso'. Y me ha recibido de la mejor forma y acá estamos queriendo compartir un momento juntos como amigos.", comenzó diciendo Carlitos Tevez.

Luego agregó: "No todos tenemos la suerte de estar con un grande como 'Alito' y quiero agradecer a toda su familia por recibirnos".

"Santiago me lleva a mis raíces"



Visiblemente conmovido, Tevez no dudó en declarar: "Soy un Mansero más como les digo a ellos tratando de apoyarlos desde mi lugar y la verdad que me lleva a mi infancia y no hay nada más lindo que eso. Santiago me lleva a mis raíces y no hay cosa más linda que llevar a las raíces de donde uno viene y estar hoy acá me hace realmente feliz".

Consultado por sus vacaciones y las sensaciones que provocan en él, respondió: "A mi me gusta el norte argentino y viajar por Argentina, la verdad que hay gente muy linda que te recibe en todo momento muy bien, así que estoy muy feliz".

¿Retiro o regreso?

Antes de finalizar la charla, el Jugador del Pueblo evitó hablar sobre su retiro definitivo. "No voy a hablar de fútbol, estoy aquí para disfrutar con mi familia y amigos, que es lo importante", cerró El Apache.