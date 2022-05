Alerta a la comunidad médica la expansión de la viruela del mono

19/05/2022 - 22:46 Santiago

La comunidad médica local, al igual que la de todo el mundo, sigue en alerta y con preocupación la evolución de los casos de la viruela del mono, una enfermedad rara que apareció en Europa y que rápidamente se va extendiendo por todo el mundo.

Especialistas santiagueños consultados por EL LIBERAL expresaron que están interiorizándose de esta patología, de la que se sabe que se ha convertido en endémica en las regiones selváticas de África, aunque se han detectado brotes esporádicos en otras naciones.

Hasta el momento, en España, Portugal, el Reino Unido y Estados Unidos se cuentan más de 45 casos, entre sospechosos y confirmados.





Zoonosis viral

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viruela del mono “es una zoonosis viral (enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas) rara” que “sigue apareciendo esporádicamente en algunas partes centrales y occidentales de la selva tropical de África”.

“Hemos visto casos confirmados fuera de Portugal, casos sospechosos fuera de España y estamos viendo una expansión de casos confirmados y sospechosos a nivel mundial”, aseguró Jennifer McQuiston, subdirectora de la división de patógenos y patologías de alta consecuencia de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, sus siglas en inglés).

Además, la experta aseguró que, por el momento, no se puede “saber cuán grande y expansivo puede ser”.

“La viruela del mono es una enfermedad generada por un virus similar al de la viruela que, obviamente, ya está erradicada en el mundo y por eso se dejó de vacunar contra esta patología en los 80”, explicó Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi).

“En general, se produce en los animales, en los monos, pero se cree que el reservorio son pequeños roedores como las ardillas, desde las cuales se transmiten al mono y después al hombre”.





LA SITUACIÓN EN EL MUNDO

El contagio es a través del contacto con gotitas respiratorias de otra persona que tenga viruela

Según la OMS, la viruela del mono “se puede propagar a otras personas, pero la transmisión de persona a persona por sí sola no puede sustentar fácilmente un brote”. “Alguien puede infectarse a través del contacto directo con gotitas respiratorias de otra persona que tenga viruela del simio en el hogar o en un centro de salud, o con materiales contaminados como la ropa de cama; pero, si bien estos son los principales modos de transmisión de persona a persona, los brotes de viruela símica tienden a ocurrir en pequeños grupos de unos pocos casos, sin dar lugar a una transmisión comunitaria generalizada”, resaltaron. Transmisión sexual Maria Van Kerkhove, directora de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis en el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, explicó que “la mayoría de los casos se han detectado en hombres que son homosexuales, bisexuales o son hombres que tienen sexo con hombres”, aunque aclaró que no se deberían “enfocar demasiado sobre ese hecho”.

“Esta es la primera vez que se ha relacionado e l contagio a través de relaciones sexuales, pero este modo de transmisión novedoso para este virus todavía requiere de confirmación. Hasta ahora, este virus no suele transmitirse fácilmente entre personas por lo que no es muy contagioso”, detalló el virólogo Mario Lozano, doctor en Ciencias Bioquímicas y experto en Biología Molecular, y agregó: “Los casos son muy pocos, por lo que la enfermedad no conlleva un riesgo sanitario que debiera preocupar a la población”. “Esta enfermedad cuenta con un menor riesgo que la viruela habitual, pero sí se presenta con manifestación cutáneas, fiebre, malestar general y el dolor de cabeza. Lo habi tual para una enfermedad infecciosa”, describió.