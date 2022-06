Se desarrolló una cátedra abierta sobre la investigación cualitativa

03/06/2022 - 23:37 Santiago

En el aula 16 de la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse), se desarrolló la cátedra abierta “El proceso de análisis en la investigación cualitativa”, una actividad de extensión de la cátedra Metodología de la Investigación en Psicología II del 4° año del Plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Psicología.

Estuvieron como expositoras la Mg. Analía Valentini, Mg. Natalia María Oneto Vera y Lic. Ana Sol Orellano.

En la misma, las disertantes hicieron referencia al proceso general de análisis de datos cualitativos: tareas y actividades de reducción de datos, disposición edición, categorización, codificaci ó n , c l a s i f i c a c i ó n y transformación. Además, tuvieron en cuenta los procesamientos de datos cualitativos, la construcción de categorías como vía para la generación de teorías y la presentación de resultados.

En esta opor tunidad, asistieron estudiantes de 4º y 5º año de la mencionada carrera, así como también alumnos en proceso de TIF. Los presentes recibieron certificados de asistencia.