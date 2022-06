Padre Jorge Ramírez: “Los dones del Espíritu Santo están, solo tienes que ponerlos en práctica”

05/06/2022 - 13:01 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión acerca del Evangelio de hoy, el cual recuerda la llegada del Espíritu Santo.

"Andando por los cerros de Jujuy se me pinchó una rueda del auto y yo inexperto, busqué en el baúl y no tenía la llave para cambiar. Unos gendarmes me ayudaron, hacían parar los autos buscando una llave similar y luego de un largo rato esperando, un auto similar al mío tenía la llave. Nos la dieron, cambiamos la rueda y seguimos", dijo el sacerdote de la iglesia San Juan Diego.

Y continuó: "Tras varias horas perdidas, los gendarmes me preguntaron si yo no tenía la llave debajo del capó del auto. Y efectivamente estaba ahí. Yo no sabía. Tenía la solución en mis manos y no lo sabía".

"Exactamente lo mismo pasa en la vida. Creemos que no tenemos las armas ni las herramientas para afrontar la realidad. Pero, ¿Te fijaste a ver si en el fondo de tu corazón están las herramientas? Ese Espíritu Santo que te regalan en el bautismo te da las herramientas que vos no usas. Los dones del Espíritu Santo están, solo tienes que ponerlos en práctica", agregó el sacerdote.

Y cerró su reflexión diciendo: "Hoy le pedimos al Espíritu Santo que sople sobre nosotros. 'Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús y dale nueva luz a mi vida. Dale fuerzas, inteligencia y sabiduría. Feliz Pentecostés".