La nueva ley de VIH es “un gran avance en materia de derechos”

02/07/2022 - 00:29 Santiago

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que la nueva ley de cobertura integral para pacientes con VIH, tuberculosis, hepatitis virales, y otras enfermedades de transmisión sexual representa “un gran avance en materia de derechos que nos acerca a una Argentina más igualitaria”.

Después de 30 años, el Senado de la Nación aprobó la nueva ley destinada a las personas que transiten estas enfermedades que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.

Tras la sanción, Gómez Alcorta declaró: “Es Ley la Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, un gran avance en materia de derechos que nos acerca a la Argentina más igualitaria que queremos y por la que trabajamos cada día”.

La norma establece l a condición voluntaria, gratuita, confidencial y universal para toda prueba destinada a detectar esas patologías. Y promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. La nueva ley fom e n t a l a c a p a c i t a c i ó n , investigación, difusión de campañas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis.