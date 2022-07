VIDEO | Padre Jorge Ramírez: "Sin la oración, no puedo encontrarme con Dios para amarlo"

24/07/2022 - 13:36 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, San Lucas 11, del 1 al 13, que habla de algo muy importante para la vida del cristiano: la oración.

"Es fundamental tener diálogo con dios. Sin la oración, no me encuentro con él y si no lo encuentro, no lo conozco y no puedo amar. Por eso es necesario orar. Con insistencia. Con fe", dijo el sacerdote de la parroquia San Juan Diego.

"Surge como un arte, pero también como una ciencia. La gente le pide a Jesús que les enseñe a orar. Y qué mejor maestra que la palabra de Dios", continuó.

Ramírez señaló que la lectura nos habla de la intercesión de Jesús por Sodoma, una ciudad de pecado: "A él le duele que Dios castigue a esa gente. Y pide por ellos. Porque cuando alguien te interesa, rezas por ellos", continuó.

Por último mencionó que el Salmo nos habla de agradecimiento: "Daré gracias al Señor. Se agradece lo que recibes. Con confianza. A orar más".