Habrá colecta de sangre en el Colegio Absalón Rojas

22/10/2022 - 21:36 Santiago

El Centro Provincial de Sangre de Santiago convoca a una nueva colecta que se realizará en el Colegio Absalón Rojas, de la ciudad Capital. La movida solidaria tendrá lugar mañana, desde las 8.30 hasta las 16.

Desde la organización invitan a toda la comunidad y sobre todo a alumnos, docentes, padres y todos los que conforman la comunidad educativa y vecinos a sumarse a la campaña por la vida.

Vale indicar que la colecta se llevará a cabo en las instalaciones de la institución educativa.

En la oportunidad, también podrán realizar la inscripción al Registro de Médula Ósea.

La donación es tan necesaria porque la sangre no se puede fabricar. La sangre es necesaria para trasplantes, operaciones, tratamientos oncológicos, accidentes.

Una donación tarda aproximadamente 15 minutos y cada vez que una persona dona sangre puede ayudar a salvar hasta cuatro vidas.

Pueden donar sangre las personas entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud; presentar DNI; no debe estar en ayunas; no haber recibido transfusiones de ningún tipo en el último año; estar sano en general y no tener enfermedades de base.