Resurgir entre las cenizas: la vida después del incendio y la pandemia, en el Instituto Camino de Esperanza

03/11/2022 - 01:42 Santiago

Por Sonia De Marco. De la Redacción de EL LIBERAL.

En el Instituto Camino de Esperanza de Asaim reina la calma. En las aulas, los jóvenes trabajan ejercitando su motricidad fina. Por los pacillos se cruza Gabriel, el joven secretario de capacidades especiales, que se encarga de alcanzar los registros a los docentes. En la dirección, las autoridades cubren un sinfín de “frentes” que hacen a la organización diaria del establecimiento.

El clima es cálido. Sus paredes blancas parecen haber borrado todo rastro de aquel fatídico día, en que, mientras el Niño Jesús nacía, las llamas consumían el establecimiento. Y es que, en la madrugada del 25 de diciembre del 2019, un tortuoso atentado cambió por completo la vida dentro de la institución.

“Se incendia Asaim”, reportaban los medios de comunicación, acompañando la noticia con dolorosas imágenes que daban cuenta de la destrucción del lugar. Allí se morían muchos sueños, mucho sacrificio. Los corazones parecían estallar.

Pero no. No hubo lugar para los lamentos. No se permitieron caer. Más bien sacaron fuerzas desde donde se creía no había, para reavivar ese “Camino de Esperanza” hacia un nuevo nacimiento.

Y resurgieron. Entre las cenizas, las paredes negras, unas imágenes religiosas calcinadas, un medio de transporte consumido por las llamas, Asaim se levantó. “Resurgimos entre las cenizas”, dicen ellos hoy, al mirar hacia atrás y revivir todo aquello tanto daño generó.

Y como si esto no fuera suficiente, una nueva amenaza se avecinaba: una pandemia.

Pero había que ser fuertes y unirse más que nunca. La batalla para “volver a empezar” se perfilaba para ser más compleja. Pero lo hicieron. Y lo recuerdan cómo.

“El ataque que sufrimos nos permitió dimensionar lo que la institución representa realmente para nuestra sociedad. La gente se acercaba a colaborar para apagar el fuego; otros nos traían botellas de agua. Necesitábamos muchos productos de limpieza y en unos días prácticamente llenamos un aula con donaciones. Ese mismo día se acercó un electricista que fue fundamental para nosotros, porque el fuego había consumido todas las instalaciones eléctricas. Y desinteresadamente nos ayudó. Estábamos en plena vacaciones y hubo docentes que resignaron sus planes para ponerse al hombro la restructuración del lugar de cara al ciclo lectivo 2020. Por momentos pensábamos que no íbamos a llegar, pero lo logramos. Nos acondicionamos ediliciamente para iniciar el ciclo de la mejor manera, pero otra amenaza se nos acercaba: la pandemia. Y tuvimos que, nuevamente reacomodarnos”, cuenta el Prof. Oscar Gerez, director del Instituto Camino de Esperanza; quien junto a los vicedirectores Prof. Mariela Escobar y Darío Coria; y la Lic. Sara Hoyos, representante legal, se encuentran hoy al frente de la institución. Junto a ellos trabaja la comisión de padres de Asaím.

Y llegó la pandemia... y el dolor

“Nosotros transitamos en esta institución con la implementación de la “reingeniería”: nos reingeniamos todos los días. Nos vamos acomodando a cada cambio”, cuenta Gerez sobre la modalidad de trabajo, que requirió una reorganización inmediata con la llegada de la pandemia.

“Había que organizarnos con las familias que tienen una persona con discapacidad, porque no era lo mismo el encierro en ellas. Por un tiempo dejamos de lado lo pedagógico, porque para nosotros no era lo primordial; no necesitábamos responder a una currícula. Nos importaba acompañar a las familias, con psicólogos, asistentes sociales y el equipo docente. Íbamos viendo el caso por caso. Hubo familias en crisis, jóvenes con discapacidad en el medio, y nosotros no estuvimos ajenos a ello. Nos convertimos en una escuela de autoayuda para padres. Nos tocó, en una ronda de llamadas, atender a una mamá de dos niños con discapacidad, totalmente desbordada, y no se perdió tiempo en ofrecerle un acompañamiento mucho más complejo”, explica el director sobre el trabajo que realizaron.

Pero los golpes seguían: el fantasma del Covid dejaba imborrables huellas en la comunidad toda. Asaim no era la excepción.

“Nos tocó despedir compañeros, padres de alumnos, alumnos, que fallecieron en situación de Covid. El dolor nos golpeaba fuerte pero no teníamos que caer. No nos lo permitíamos, porque nuestros chicos nos necesitaban más que nunca. Entonces comenzamos a enseñar a los tíos de los chicos que quedaban a cargo cómo es el acompañamiento en ellos”, recuerda.

Más allá de lo pedagógico

El equipo que conforma el Instituto Camino de Esperanza, no se limitó al acompañamiento psicológico, sino que además ayudaban a hacerle frente a la situación económica, que tan fuerte los golpeaba.

“Nos subíamos a nuestros autos particulares y llevábamos bolsones a todas las familias de nuestros alumnos, incluso al interior, porque los directivos contábamos con permiso para transitar en pandemia, por el comedor de la institución. También aprovechábamos y les llevábamos las cartillas para que trabajen y se entretengan. Con otros, nos poníamos de acuerdo para alcanzarles las viandas el día que les tocaba venir al Banco a cobrar sus pensiones. Les hacíamos guardia y les entregábamos ahí”, agrega Mariela Escobar.

Hasta que llegó la presencialidad

La pandemia cambió a todos. Y todas las formas. El fervor del reencuentro se veía interrumpido por un distanciamiento social, que para ellos no tenía lógica: “Nuestros alumnos necesitaban un abrazo y debíamos cortarles la ilusión. Fue muy difícil porque ellos son muy demostrativos. Por ello también empezamos a trabajar un poco antes, con estrategias válidas para la ocasión. Pero fue muy difícil, quizás la peor parte”, recuerda la vicedirectora.

Hoy, cuando parece que las aguas se calmaron, cuando la normalidad parece retomar su cauce, la comunidad de Asaím sigue. No frena nunca y su loable labor a pulmón se renueva cada vez que fijan su mirada en un inmenso telón que sostiene el lema que los acompaña en la actualidad: “Somos fuerza y sentimiento. Somos tinta que no se borra con el tiempo. Somos magia de cada momento”.

Las llamas consumieron su único medio de movilidad

El incendio y la pandemia parecen haber quedado muy lejos. Sin embargo, hay pérdidas que aún no pueden repararse: el fuego consumió la única camioneta que Asaím tenía para el traslado de sus alumnos.

Solo hierros quemados de lo que alguna vez fue una combi, se puede ver en el patio de la institución. El Prof. Gerez se acerca y mira aún con desazón, aquel vehículo calcinado que algún día cargó en sus asientos, miles de sueños. Si. Miles de sueños de aquellos jóvenes que se subían para llegar a un festival al que eran invitados a mostrar sus destrezas artísticas; o al cine, como parte de las actividades recreativas y sociales con las que contaban. También en esa combi quedaron los recuerdos de decenas de viajes que se hicieron para que los alumnos conocieran la ciudad; y los traslados de los chicos que no tenían en qué llegar a la institución para sus clases.

Todo eso quedó en el pasado, pero con la esperanza de algún día poder recaudar los fondos para volver a contar con un vehículo propio que les devuelva a los alumnos aquella vida social de la que tanto disfrutaban.