Organizan colecta de sangre en la Facultad de Ciencias Médicas

04/11/2022 - 01:06 Santiago

En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero se realizará una gran colecta voluntaria de sangre, el próximo 11 de noviembre, de 8.30 a 12.30. El stand de profesionales estará ubicado en el aula 4.

La colecta está destinada para estudiantes, docentes y público en general.

Además de realizar donaciones de sangre, los voluntarios podrán inscribirse como potenciales donantes de médula ósea. Entre una donación y otra deberá pasar por lo menos 8 semanas. La donación es tan necesaria porque la sangre no se puede fabricar.

La sangre es necesaria para trasplantes, operaciones, tratamientos oncológicos y accidentes. Una donación tarda aproximadamente 15 minutos y cada vez que una persona dona sangre puede ayudar a salvar hasta cuatro vidas. Pueden donar sangre las personas entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud; presentar DNI; no debe estar en ayunas; no haber recibido transfusiones de ningún tipo en el último año; estar sano en general y no tener enfermedades de base.