Instan a aplicarse un refuerzo contra el Covid-19 y aseguran que "hay stock de vacunas en todas las provincias"

07/12/2022 - 20:49 Santiago

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que el coronavirus "no va a desaparecer" e instó a que los argentinos se apliquen los refuerzos de vacunación "para mantener la inmunidad".

La ministra se refirió al aumento de casos de coronavirus, que ascendieron de 3.000 a más de 12.000 en una semana en todo el país, a la importancia de la inmunización, y aseguró que "hay stock suficiente de vacunas en todas las provincias".

"Lo venimos diciendo los 24 ministros de salud de todo el país, el virus no va a desaparecer", afirmó Vizzotti en diálogo con la prensa y convocó a "acercarse a los vacunatorios a recibir los refuerzos, especialmente a los mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo".

"Necesitamos refuerzo para tener la inmunidad, no hay forma que no haya Covid, pero si estamos vacunados no se traducirá en hospitalizaciones y muertes", remarcó.

Al respecto, mencionó el brote de Ómicron del verano pasado y señaló que "hubo hasta 900 mil casos por semana, y eso no se tradujo en hospitalizaciones y muertes porque tenemos una parte muy importante de la población vacunada y con el refuerzo al día".

"Llegamos a tener ocho mil personas con Covid internadas en las terapias intensivas y ahora tenemos menos de 300; es otro mensaje para reforzar la vacunación", dijo.