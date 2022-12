El intenso calor provoca migraciones y muerte de algunas especies del Parque Nacional Copo

11/12/2022 - 01:05 Santiago

El intenso calor que se viene registrando en gran parte el país en los últimos tiempos genera graves perjuicios a la fauna silvestre de nuestra provincia. En el Parque Nacional Copo la situación se agrava debido a la falta de agua, lo que origina que los animales migren en busca de ella, y sufran consecuencias que puede llevarlos a la muerte.

Especies como el kakuy, el oso hormiguero y la guasuncha son algunas de las más afectadas, según comentaron desde la reserva natural, y ya se produjeron algunos accidentes a causa de la desorientación de los animales que huyen en busca de agua.

Si bien aseguró que todavía "no es significativa" la muerte de aves, el intendente del Parque, licenciado Guillermo Carignano, dijo que se vieron algunas especies muertas, y la causa sería el intenso calor y la falta de agua.

"Hemos tenido el caso de una vecina que comunicó que hasta su casa en Pampa de los Guanacos había llegado un kakuy, y sin dudas fue en busca de agua", indicó.

La guardaparque Eliana Alzogaray contó sobre el caso que "la vecina nos dijo que el ave llegó a su casa y que la notaba bastante sofocada y desorientada".

Sequía

Tanto el licenciado Carignano como Eliana coincidieron en señalar que el problema de la reserva es que "no cuenta con un curso de agua permanente", lo que se ve agravado por la falta de lluvias desde hace bastante tiempo en esa zona.

"En los últimos tiempos hemos tenido lluvias abundantes en ciudades cercanas, como Pampa de los Guanacos, Monte Quemado, y otras, pero en el Parque hace bastante que tuvimos una pequeña lluvia que no llegó a aplacar la tierra. Necesitamos lluvias superiores a los 40 milímetros y hace bastante que no las tenemos", lamentó.

Contó que para dar una solución a la falta de un curso de agua, se construyeron en el parque dos represas, "pero sin lluvias no alcanzan a llenarse".

"Me dijeron que por la zona hoy (por ayer) había cambiado el tiempo, pero no sé si llovió ni cuánto habrá llovido, y si no fue abundante la situación seguirá siendo delicada", amplió.

"Las altas temperaturas y la falta de recursos tiene que ver con que los animales migren a buscar en campos vecinos con agua, y terminen atropellados. Todo tiene que ver con el cambio climático, y aunque se está trabajando sobre el tema, lamentablemente, todavía pasan estas cosas con las especies", amplió Eliana Alzogaray.

Consecuencias graves

"Hay especies que por el calor y la falta de agua se desorientan; son presa de la caza furtiva o son atropellados".

Entre las especies que más sufren por el intenso calor y la falta de agua, el licenciado Carignano mencionó a la guasuncha y al oso hormiguero, que cuando salen del Parque en busca de agua o desorientados son atropellados en los caminos.

"Hasta el momento registramos tres accidentes de oso hormiguero sobre la ruta, y justamente porque el animal está desorientado por la sequía que sufrimos", reveló el intendente del Parque Nacional Copo.

Sobre la manera en que el intenso calor y la falta de agua afecta a los animales, comentó que los trastorna de un modo muy riesgoso para ellos.

"La guasuncha por ejemplo, es uno de los animales que más sufre las consecuencias. Muchas veces uno los ve y dice que se puso ciego, y realmente es así, porque pierde la orientación, pierde la vista, sale a los caminos o campos privados, y es ahí donde más expuestos están a la cacería furtiva. Y sufren atropellamiento porque salen a la ruta, y por más que pase un camión a la par, se cruzan porque están desorientados totalmente", explicó el licenciado.

Agregó que esta desorientación se la ve mayormente en aves, guasunchas y oso hormiguero, "son los tres que mayormente expresan estas consecuencias".

"Éste será el cuarto año de sequía que estamos teniendo", lamentó.