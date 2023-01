Hay tips preventivos para tener en cuenta durante estos meses y esquivar las subas repentinas de presión arterial

14/01/2023 - 23:35 Santiago

Gabriel Lapman, médico cardiólogo y especialista en hipertensión, recomienda una lista preventiva para tener en cuenta durante estos meses y esquivar los picos de presión.

En un informe de La Nación advierte:

*Reordenar con su médico de cabecera la cantidad de medicamentos a tomar

*Tomar mucho líquido/estar bien hidratado

*Reducir el sedentarismo con ejercicio físico y que en lo posible sea recreativo

*Consumir frutas y verduras y evitar alimentos procesados

*No fumar ni tomar alcohol

*No exponerse ni pasar mucho tiempo bajo el sol

Otro elemento fundamental es no dejar de tomar los medicamentos que se tienen indicados por el solo hecho de "estar de vacaciones". Además se aconseja que antes de irse de vacaciones es ideal hablar con un médico para saber qué cambios se pueden esperar de acuerdo al peso, el destino donde se vacaciona o las actividades físicas que se planean hacer ya que esos factores pueden alterar la presión arterial y por ende, requerir ajustes en la medicación. En general, los pacientes hipertensos que no saben de su cuadro no tienen síntomas físicos que indiquen el malestar. Por eso, el profesional destaca los tips en las que una persona pueda evitar problemas de presión alta.