Un santiagueño fabrica piezas para fábricas y hasta una mano ortopédica con impresión 3D

06/02/2023 - 13:03 Santiago

La iniciativa comenzó en el año 2019 pero se profundizó durante el 2020. También el año pasado con las restricciones a importaciones, una fábrica encargó el diseño de una pieza específica.

Santiago Palavecino incursiona e la impresión 3D de diferentes productos y explicó cómo surgió la iniciativa.

¿Cuándo y cómo surgió esta iniciativa de modelar piezas con impresión 3D?

El emprendimiento surgió en 2019, cuando mi hermano mayor me pasó un vídeo de como en países de avanzada, estaban haciendo uso de impresión 3D para planificar cirugías. En aquel entonces compramos una de las mejores impresoras 3D disponibles en el mercado; lamentablemente el costo para imprimir modelos era altísimo, y los insumos difíciles de conseguir. Así que el proyecto quedó en suspenso, hasta el año 2020; cuando compramos una impresora 3D a base de filamento y comencé a tomar clases de diseño 3D con un profesor de Cordoba, vía Zoom.

¿ Qué tipo de productos estan desarrollando con estas impresoras?

Al principio empezamos con la fabricación de piezas de repuesto para maquinaria agrícola, autos y demás aparatos; esto mientras adquiría más habilidad en el diseño 3D y software de impresión. También he diseñado y fabricado férulas inmovilizadas para dedos, económicas, moldeables y reutilizables. Hoy hemos retomado nuestra meta inicial, y hemos impreso nuestra primera mano ortopédica.

¿Que ventajas ofrece la posibilidad de realizar productos con esta tecnología?

Depende de la necesidad de la que estemos hablando. Para quien tiene una maquinaria -fabril o agrícola-, que está parada por falta de una pieza de repuesto; su ventaja es la de conseguir piezas de repuesto que, o no consigue o no puede importar. La restricción en las importaciones ha presentado una posibilidad para la proliferación del servicio de diseño e impresión de repuestos 3D. En cuanto al uso del diseño y la impresión 3D con fines médicos; está tecnología presenta una enorme reducción de costos en manufactura y agilidad en los procesos de fabricación a medida. Antes, para fabricar una pierna ortopédica, se citaba al paciente, se le hacían moldes de yeso, se derrochaba en moldes y los trabajos de adaptación requerían de muchas pruebas y ajustes. Hoy podemos obtener moldes perfectos de los miembros humanos, y trabajarlos directamente en la computadora; prescindiendo del derroche de los moldes.

¿Cuál es la demanda actual y desde que rubros o sectores?

Actualmente la demanda es baja; debido a que pocas personas conocen de las posibilidades que presenta esta tecnología. Por ejemplo, he diseñado y fabricado piezas de repuesto para motores de lancha, piezas de repuesto en material flexible para una fabrica local, piezas de plástico duro para cosechadoras y estoy desarrollando una herramienta especial para un emprendimiento agrícola, que necesita de una herramienta a medida para la cosecha. Y en el área de la ortopedia, he diseñado férulas digitales y una mano ortopédica. La demanda es muy variada.

¿ Qué tipo de soluciones se pueden crear con este tipo de herramientas?

Una de las primeras, es hacer disponible lo indisponible. Poder fabricar piezas que, o no se consiguen o no se importan, contribuye a mantener en funcionamiento maquinaria productiva, y extender su vida útil. Para el uso médico, nos da la posibilidad de crear soluciones a la medida del paciente, a un menor costo y en menos tiempo.

¿ Cuál es la diferencia en precio entre generar una pieza o producto con esta herramienta y el de comprar una nueva?

La respuesta a este interrogante es un poco compleja. Por ejemplo, cuando tuvimos que fabricar piezas de repuesto, las piezas originales no eran posibles de adquisición; ya fuera por que no podían ser importadas o por que habían dejado de ser fabricadas. Entonces ¿cómo ponemos un precio a aquello que no puede ser adquirido; y como lo comparamos con esta alternativa?

En cuanto al uso médico, por ejemplo en las férulas digitales, tenemos una reducción de costos de cerca de un 60%, comparándolo con un artículo fabricado en neopreno. En lo que respecta a las prótesis de brazo, no podemos hacer una comparación tan lineal. Sería sumamente injusto comparar nuestra mano ortopédica, con una mano estática con fines estéticos o una mano completamente robotizada,

