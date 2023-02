Recomiendan disminuir el riesgo de resistencia a los antibióticos

12/02/2023 - 23:20 Santiago

Especialistas encendieron la alarma y destacaron la importancia de tomar medidas que contribuyan a disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia antimicrobiana (RAM), un proceso mediante el cual diversas bacterias y hongos, principalmente, dejan de responder a la acción de los medicamentos que las combaten.

La resistencia antimicrobiana se puede propagar de persona a persona o entre personas y animales, incluso a través de alimentos de origen animal.

Si bien la comunidad médica y la Organización Mundial de la Salud vienen advirtiendo sobre este tema, y la preocupación creció ante la presencia de cepas de una bacteria conocida desde hace casi un siglo y medio, denominada "Klebsiella pneumoniae" que se mostraron indemnes ante la administración de todos los antibióticos tradicionales y de última generación accesibles en el país.

La situación se presentó en varios pacientes internados en la Ciudad de Buenos Aires y pudo ser combatida solo con cócteles de antibióticos de uso no habitual.

Un estudio reciente publicado en la revista científica The Lancet, identificó que en 2019 4,95 millones de fallecimientos en el mundo estuvieron asociados a la resistencia antimicrobiana, mientras que 1,27 millones fueron atribuidos directamente a RAM. La propia OMS ya había advertido que la resistencia antimicrobiana es una de las 10 principales amenazas frente a las que se encuentra la humanidad.

Evitar las infecciones es buena medida

"Entre otras medidas, se recomienda no solo evitar la automedicación de antibióticos, utilizándolos solo cuando son prescriptos por un profesional de la salud y haciéndolo en las dosis y tiempos recomendados por el médico, sino además evitar presionar a los profesionales de la salud para que nos receten antibióticos cuando tenemos cuadros gripales, que son virales y no precisan de estos medicamentos. Es importante saber que la mayoría de las infecciones que vamos a tener en nuestras vidas son de origen viral y no requieren antibióticos que funcionan en las bacterias, pero no en los virus", señaló la Dra. Inés Staneloni.

Añadió: "Todas las acciones que eviten infecciones resultan en un menor uso de antimicrobianos y menos bacterias resistentes. Varias de estas medidas fueron muy difundidas durante la pandemia, como la higiene de manos, la vacunación según el calendario y ventilar ambientes".