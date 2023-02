Presentaron ''Volvé a estudiar'' para fortalecer la inclusión laboral

28/02/2023 - 02:12 Santiago

El Ministerio de Educación y la Secretaría de Innovación presentaron el programa "Volvé a estudiar" con el objetivo central de fortalecer la inclusión laboral, ya que el 60,7% del padrón de titulares del Potenciar Trabajo no tienen la educación obligatoria terminada.

En estos momentos 1.279.567 personas son titulares del Potenciar Trabajo y un gran porcentaje del total no terminaron la educación obligatoria lo que dificulta aun más poder conseguir un espacio laboral.

Será para los 777.520 titulares del programa Potenciar Trabajo que en la validación de datos informaron que no pudieron finalizar los niveles educativos obligatorios pero tienen interés en hacerlo.

Destinatarios

Se trata de 132.043 personas que no completaron el nivel primario y 645.477 que no terminaron la secundaria. Un dato no menos importante es que el 60% de esa población son mujeres y más de la mitad tienen entre 18 y 39 años, de las cuales tienen a cargo hijos/as.

No hace falta anotarse ya que las autoridades se van a contactar con cada una de las personas que indicaron que quieren seguir estudiando. Eso será a través de Tina, la asistente por Whatsapp del gobierno nacional (11 39101010).

Cada mes deberán notificar en su unidad de gestión que continúan sus estudios, y trimestralmente deberán enviar el certificado de alumno regular que les da su escuela.