Virus del Papiloma Humano: una problemática de salud que también impacta en los varones

03/03/2023 - 21:35 Santiago

Pese a que suele hacerse foco en su impacto en la salud de la mujer por ser el responsable del cáncer de cuello de útero, el Virus del Papiloma Humano (VPH) también impacta en los varones y puede provocarles verrugas genitales y en menor medida cáncer de ano, pene y orofaringe, además de ser parte de la cadena de transmisión porque muchas veces no presentan síntomas y no existen estudios de detección, alertaron especialistas por el Día Mundial de este virus.

"La población en general asocia erróneamente al VPH sólo con la mujer, pero este virus afecta tanto a hombres como mujeres. Si bien el VPH es responsable del cáncer de cuello de útero en la enorme mayoría de los casos, es fundamental la información para que la población conozca y comprenda que afecta a todos", dijo la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.

El VPH es una infección viral de fácil transmisión a través del contacto por las mucosas durante las relaciones sexuales y es altamente frecuente. Se estima que 4 de cada 5 personas podrían llegar a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento.

"Los varones, al igual que las mujeres, pueden verse afectados por el VPH. Existen unos 200 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan las zonas genital y anal, y unos 15 son capaces de producir con el tiempo algún tipo de tumor. Muchas personas pueden infectarse y remitir con el tiempo en forma espontánea la infección o puede persistir", explicó Carlos Silva, coordinador Médico y del Área Psicosocial de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer.

Silva detalló que la 16 y la 18 son las dos cepas más activas en la producción de tumores y responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello de útero en las mujeres, pero señaló que también pueden provocar en varones cáncer de pene, de ano y orofaríngeo (parte posterior de la garganta, lengua y amígdalas).