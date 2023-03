Se desarrollará en la provincia la colecta "En tu sangre llevas vida"

26/03/2023 - 21:44 Santiago

El próximo 1 de abril se realizará la colecta "En tu sangre llevas vida", en el Centro Provincial de Sangre que se encuentra en Av. Moreno Sud 2203, de 8 a 11.30.

Esta nueva campaña se desarrollará en homenaje al Día Nacional del Donante de Médula Ósea, por lo que, desde la ONG Sonrisas y Acciones Solidarias convocan a todas las organizaciones a formar parte de esta movida, para que Santiago sea una de las provincias con un gran número de donantes voluntarios de médula ósea en el Registro Nacional de CPH (células progenitoras hematopoyéticas).

Desde la organización informaron que se suman a este gran homenaje Latidos Diferentes y la Cruz Roja Argentina Filial Santiago del Estero.

"A nivel nacional contamos con el Registro Nacional de Donantes de CPH (células progenitoras hematopoyéticas – trasplante de médula ósea-). Este registro que funciona dentro del Incucai, fue creado por la Ley 25.392 que lo constituyó como encargado de la incorporación de donantes voluntarios de células para ser utilizadas en trasplante. Asimismo, el listado forma parte de la Red internacional Bone Marrow Donors Worldwide, que agrupa registros de potenciales donantes de más de 60 países de todo el globo", expresaron desde Sonrisas y Acciones Solidarias.

La donación de médula ósea se rige por el principio de solidaridad internacional. Toda persona inscripta en el Registro Argentino está dispuesta a donar CPH a cualquier persona del mundo que lo necesite.

La inscripción es un acto voluntario, por lo tanto todo donante de CPH puede cambiar su decisión cuando lo desee, comunicándose con el Registro para su remoción.

Los requisitos para ser donante de sangre son los siguientes: tener entre 18 y 40 años; no haber padecido hepatitis B o C ni Mal de Chagas; no estar enfermo; no haber mantenido relaciones sexuales con parejas ocasionales; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.