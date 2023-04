Juan Saavedra no se presentó ante el Inadi tras la polémica por el video que se difundió en las últimas horas

11/04/2023 - 13:42 Santiago

El bailarín Juan Saavedra no se presentó este martes en las oficinas del Inadi, desde donde había sido citado para que brinde su versión de los hechos ocurridos el pasado domingo en el Patio del Indio Froilán, que involucran a un joven con discapacidad.

Luisa Paz, delegada del organismo había comentado que se realizó una "intervención voluntaria tras escuchar la palabra de la víctima. Hemos citado para el mediodía al victimario para escuchar su versión".

"Hemos citado para hoy al mediodía a Juan Saavedra. No tenemos la versión de él fuera de lo que salió en las redes sociales", señaló.

"Desde el Inadi creemos que es importante tomar conciencia de cuantas prácticas discriminatorias cometemos a diario y no nos damos cuenta o la hemos naturalizado de tal manera que no la vemos como una práctica discriminatoria", añadió. Sin embargo, Saavedra no se presentó.