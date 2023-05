Dictarán un curso para los docentes sobre la Epistemología Genética

01/05/2023 - 21:54 Santiago

En la Universidad Nacional de Santiago del Estero se dictará el curso "El aprendizaje de la aritmética escolar en la perspectiva de la Epistemología Genética de Piaget". Auspiciado por la Escuela de Innovación Educativa, esta propuesta tiene como destinatarios a profesores de Matemática, Educación Primaria y estudiantes avanzados de los profesorados mencionados. La modalidad del curso es e- learning, y tendrá carga horaria de 60 horas. Dará comienzo el 6 de mayo.

"La falta de interesantes propuestas de mejoras de los aprendizajes, porque no todo es tecnología, no todo es presencialidad, nos resulta un desafío al momento de realizar esta propuesta. Pensar nuestras clases no solo desde una propuesta bibliográfica, sino de una propuesta desde las habilidades y capacidades que debemos trabajar junto a nuestros alumnos. El aprendizaje no sólo desde la corriente de Epistemología Genética de Piaget sino también desde la mirada de las teorías de situaciones didácticas de Brousseau y desde la socioepistemología de cantoral, será el punto de partida para este desafío de generar alternativas que atraigan el interés", expresaron.

El curso tiene previsto a partir del recorrido de las corrientes de educación matemática reconocer los elementos esenciales de la planificación de situaciones didácticas y situaciones de aprendizaje, así como también generar nuevas propuestas de material didáctico en relación a los campos numéricos de los Números Naturales y Racionales, generando con estas experiencias un proceso de aprendizaje consciente para que los docentes puedan ofrecer una mayor calidad curricular y pedagógica a alumnos.

Este modelo pedagógico permite desarrollar una de las habilidades más importantes de este siglo, "aprender a aprender". Es decir, desarrollar en los alumnos la capacidad de planificar de forma autónoma qué quieren hacer con sus vidas, qué recursos necesitan para conseguirlo, y cómo conseguirlo. Por consultas, contactarse al 3855124621- 3854129100, por mail acursoepistemologia@gmail.com ; por Instagram @Educación Matemática, y por Facebook a "educ. matemática".