Villa Mailín ya vive a pleno la festividad del Señor de los Milagros

18/05/2023 - 19:59 Santiago

Con la tradicional bajada de la cruz del Señor de los Milagros de Mailin desde su camarín del Santuario, la misa en el árbol histórico donde fue encontrada y su colocación en el templete, comenzó el triduo solemne que culminará este domingo.

La fiesta grande del Cristo Forastero convoca a miles de fieles que participaron de las celebraciones, mientras continuaba siendo incesante el arribo de peregrinos en distintos medios de transporte.

"Decían que este año habría menos peregrinos, que la situación económica está difícil, que no hay plata, pero me parece que somos más. No hay plata, pero hay fe", dijo el obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero al comenzar la misa en el árbol.

Tras esa celebración, la cruz milagrosa quedó en el templete ubicado en la plaza central de la villa, mientras una cola de fieles de varias cuadras de extensión, esperaba su momento para tomar gracias ante el Cristo del encuentro.