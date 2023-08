Mañana realizarán una nueva entrega del Ciclo de cine debate

03/08/2023 - 22:58 Santiago

Mañana, a las 18 habrá otra edición del Ciclo de Cine Debate en Casa del Bicentenario, con la proyección de la película 'Un ladrón con estilo' (The Old Man and The Gun, 2018), escrita y dirigida por David Lowery.

La cita será en calle Olaechea y Catamarca del Parque Aguirre, siempre con entrada libre y gratuita.

Esta película, basada en hechos reales, es especial por varios motivos, pero quizás el más importante es que se trata del último protagónico de Robert Redford en el cine.

El mítico actor y director interpreta a Forrest Tucker, un ladrón de bancos famoso por ser agradable y hasta encantador en sus atracos, así como también por haberse fugado 18 veces de la cárcel. Tuvo a las autoridades estadounidenses confundidas y a los medios de comunicación ocupados contando lo original y sin precedentes de sus acciones.

El drama, la comedia, el policial y el romance tienen lugar en este film que además invita a pensar en el paso del tiempo y las relaciones humanas con una narración clásica e infalible.

Redford fue nominado al Globo de Oro como mejor actor por este film que no pasó por las salas de cine locales.

Lo acompañan la siempre correcta Sissy Spacek, Casy Afflek, Danny Glover y Tom Waits.

Esta actividad es organizada por la Dirección del Cultura del municipio capitalino para brindar a la comunidad acceso al séptimo arte de manera gratuita y a producciones audiovisuales que inviten a la reflexión.

Como siempre, luego de la proyección se invitará a los espectadores a compartir sus impresiones sobre la película, con la moderación de Maximiliano Rodríguez.