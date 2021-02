Olímpico, ante otro peso pesado

07/02/2021 - 01:20 Deportivo

Tras perder el viernes ante San Martín de Corrientes, Olímpico volverá a la acción esta noche para enfrentar a otro de los pesos pesados de la Liga Nacional: el San Lorenzo de “Penka” Aguirre y Silvio Santander.

Desde las 21.30, el equipo de “Leo” Gutiérrez irá en busca de la recuperación, pero deberá levantar el rendimiento para fortalecer sus chances de quedarse con el triunfo en el estadio de Obras.

El entrenador cordobés no podrá contar con el plantel completo, ya que el tucumano Luciano Ortiz se encuentra afectado por un cuadro respiratorio severo, que también lo dejó al margen del partido ante los correntinos.

Esta baja les permitirá a otros jugadores tomar mayor protagonismo para poder controlar a un rival con variados recursos ofensivos en su plantel.

Olímpico intentará además tomarse revancha de la derrota sufrida el pasado 15 de diciembre ante San Lorenzo por 92 a 80. En aquel partido, el equipo bandeño tuvo muchos problemas para controlar a Darquavis Tucker, Facundo Piñero y Nicolás Romano, que terminaron con las cifras más elevadas en valoración.

Los dos primeros estarán esta noche a disposición del entrenador Silvio Santander, en tanto que el ala pívot juninense (ex-Quimsa) sigue aislado tras dar positivo de Covid-19. Vencer a San Lorenzo no será una labor sencilla, pero Olímpico logró una identidad y una autoestima grupal que le permite jugar de igual a igual contra cualquier adversario.

La jornada de hoy se completará con los siguientes enfrentamientos: desde las 11, Gimnasia vs. La Unión (en Ferro); 16.30, Peñarol vs. San Martín (en Obras) y Weber Bahía vs. Regatas (en Ferro); 19, Comunicaciones vs. Argentino (en Ferro) e Hispano vs. Oberá (en Obras); 21.30, Libertad vs. Platense (en Ferro).