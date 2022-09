¿QUÉ ES LITERATURA CUÁNTICA?

18/09/2022 - 03:39 Viceversa

E n entrevistas personales, mensajes de texto, charlas informales se observa que muchos escritores -especialmente los poetas- manifiestan temerariamente estar enrolados en una Literatura Cuántica porque utilizan ciertas palabras como: átomos, partículas, universo, planetas, cosmogonía etc. Al realizarse una atenta lectura de sus obras se derrumba esa aseveración. Son poemas con un vocabulario nuevo, reducido, descontextualizado, oportunista y falaz. Así también se encuentran narrativas de ciencia ficción catalogadas como escritos cuánticos. Sólo una correcta visualización teórica de esta nueva Literatura del siglo XXI, puede salvarnos de equívocos y malas interpretaciones de lo que realmente debe ser y no aparecer.

Caro Manuel J. y Murphy John W (2000, p. p. 235) relatan que a fines de 1999 un grupo de artistas se reúnen en España, para cambiar el paradigma newtoniano al que consideran “anticuado e incluso corrupto” más aún agregan que “el realismo entendido como todo movimiento artístico basado en una ontología realista y una epistemología positivista, no puede ser el paradigma en que se base el arte y la literatura actuales y futuras debido a su dualismo obsoleto”. Así es como proponen una Estética Cuántica, como una nueva forma de hacer arte, literatura, filosofía y ciencias sociales. Es una estética que va más allá de una Física Cuántica, pues a sus teorías une la Psicología de Jung, el “pensamiento borroso” de Bart Kosko, y el “pensamiento complejo” de Edgar Morín.

Lógicamente primero habrá que desterrar la antigua teoría de que Ciencia y Arte -específicamente Ciencia y Literatura- son antagónicas y por tanto no pueden caminar juntas. Nace así una nueva manera de ser y estar con ellas: no como irreconciliables perpetuos sino como dos formas de asombrarse con los mismos fenómenos naturales y expresarlos en lenguajes diferentes. Lo importante es considerar la naturaleza social que ambos presentan. El padre de la Estética Cuántica, el español Gregorio Morales dice que ella ”Parte del hecho que de que la realidad no sólo se agota en las apariencias (…) el mundo continúa más allá de donde hasta ahora lo habíamos creído y lo hace de una forma no familiar, vulnerando el espacio, el tiempo y la causalidad (1998). Cada persona crea su propia realidad luego no existe una única realidad sino tantas como observadores haya, más aún el observador es parte inherente a lo observado. Todas y cada una de las infinitas realidades son respetables y merecen tenerse en cuenta, como producto de seres humanos singulares. Lo importante ahora es que la realidad deja de ser objetiva y pasa a ser subjetiva.

Aparecen sincronías e identidades significativas entre los planos psíquico y material, hasta los objetos se consideran con una constitución semejante a la mente. Se considera importante tanto el mundo externo (orden desplegado) como lo oculto (orden plegado). Ergo la aparición de una mayor espiritualidad es imprescindible. Se trata de salir de uno mismo, de auto enriquecerse y a la vez al mundo que nos rodea. No sólo es un camino de trascendencia, sino un modo de ser más tolerante con los demás. Según Jung esto sólo se logra con un proceso de maduración, en plena diferenciación e integración de la personalidad (proceso de individuación), de abstraer lo propio de lo común, de saber lo que nos pertenece exclusivamente y lo que nos es impuesto por la sociedad. Dicho proceso no es una mera declaración de principios sino una larga lucha de altibajos donde aparecen distintos arquetipos, es una nueva concepción del destino donde cada hombre que brega por su destino, por lo tanto es el nuevo héroe.

¿Cómo es el mundo actual? Es plural, provisorio, fluye como el agua del río, nada es absoluto, todo es probable en un estado de incertidumbre constante. Se trata de construir un mundo con personas individuadas conscientes de su realidad y las realidades de su país y el mundo. A pesar de ello todavía se encuentran en este siglo XXI, escritores para quienes el Universo es medible, ordenable, sobre todo predecible y previsible indefinidamente, son aquellos que hablan sólo de lo que ven y creen que existe una Ley superior que los rige. Son los que se manejan a rajatabla, con la ley de causalidad o sea a determinada causa ocurre determinado efecto y se olvidan de la visión del cosmos como un fluido compacto donde, siguiendo la teoría de la “noseparabilidad”, todo está interrelacionado.

Este nuevo mundo de la Física Cuántica viene a enseñar que todo es a la vez onda y partícula, por lo tanto todo es energía, habla de quantums, universos paralelos, probabilidades, etc. y no es inalcanzable su comprensión Pero… un escritor debe tener en claro que, enrolarse en la Literatura Cuántica significa entre otras cosas internalizar que:

1-Por el Principio de incertidumbre, toda certeza es imposible Ejemplo de lo no cuántico: Contraejemplo: (…) Es tiempo de miedo, muerte y soledad (…) Aquí hay una aseveración categórica, flageladora y limitante. ¿Qué pasa si para otros el miedo no existe, la muerte es una característica de la vida, y la soledad posiblemente sea algo que no se la siente? Distinto sería si el escritor hubiera escrito: ¿cómo es este tiempo?¿miedo? ¿muerte? ¿soledad?

2- Es obligatorio abordar lo contradictorio, lo ambiguo. Es como navegar con la corriente y contracorriente, internalizar que algo puede ser bello y feo a la vez. Aquí estamos en el uso del conectivo lógico “y” en vez de “o”. Se debe hablar del amor y el desamor en simultáneo. Es imprescindible recordar que una onda cuántica de luz se compone de subidas y bajadas, fases positivas y negativas. El asunto es entender que la síntesis de los opuestos en una totalidad integradora. Esto quiere decir que no puede haber cosas como la tristeza sin felicidad o viceversa.

3- La consideración del tiempo es donde la mayoría de los escritores fallan. Hablan de un pasado que no existe y de un futuro que no sabemos cómo será. No interpretan que sólo interesa el aquí y ahora, este instante mágico de vivir el hoy, de gozarlo.

4- En algún momento de la obra es necesario expresar que la realidad que se está presentando es no permanente, es singular y que pueden existir infinitas versiones. Es presentarse como plural y transitorio en el ser y en el decir. Es revalorizarse como imaginador del universo siendo uno mismo un microuniverso. Es manejarse con una única certeza: el ser humano es el creador de su realidad.

5- En la Literatura Cuántica se restringen las adjetivaciones, atento a que la realidad no es única y cada uno tiene el derecho de pensar distinto. No hay prejuicios, y prima el valor de la tolerancia y el respeto a la diferencia. Comparto el criterio de Pilar Sordo en el sentido que mejor que “tolerar a ese que está debajo de mí, es mejor aceptar al que está a mi par”.

6- Según el Manifiesto de la Estética Cuántica es necesario hacer hincapié en que la tarea de toda vida es la “individuación”, es decir, el emerger en la persona de su propia singularidad. Toda persona individuada contribuye decisivamente al servicio de la comunidad, por lo que “individuación” se opone radicalmente a “individualismo” o “egoísmo”. La individuación es una construcción que no nace de hoy para mañana, ni con sólo decir “quiero ser individuado”. Primero hay que sumergirse en el adentro, nadar mucho en él, encontrar las fortalezas y debilidades y recién emerger como un ser que sabe convivir con el otro, que acepta las diferencias y ayuda. Es compartir siempre, dejar de lado la idea: me van a copiar. El Siglo XXI es el tiempo de ompartir los diferentes hallazgos, teniendo en cuenta que los descubrimientos de unos, pueden llevar a nuevos descubrimientos en los demás.

Es imposible detallar los tantos sies y noes que pueblan al escritor cuántico, ese que goza del libre albedrío, el de la forma sin forma, el que sabe que la consciencia está vapuleada por el azar, ese que sabe que los saltos cuánticos existen porque siempre es posible un crecimiento fuera de toda proporción con respecto a lo que anteriormente venía sucediendo. Para ser cuántico hace falta una elevación de la consciencia y la construcción de una mente cuántica que posibilite la formación de una nueva persona, con otra filosofía de vida, con otra forma de relacionarse con los demás. No es seguir un conjunto de recetas. Es investigarse, reformularse y emerger.