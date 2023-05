Delia Torresi Massuh, más allá de la música

21/05/2023 - 04:47 Viceversa

El jueves pasado nos ha dejado Delia Torresi Massuh, maestra, estudiosa de música y concertista de piano. Pero sobre todo, una santiagueña que supo pulir y dejar bien en alto los dones que recibió y con los que conquistó el corazón de todos los que la conocieron. No sólo en su faceta artística, sino también en la humana.

Hacia el año 2018, le comenté que estaba escribiendo un libro sobre Santiago del Estero y sus hacedores y que quería incluirla en esas “Conversaciones II”. Aceptó inmediatamente complacida y me escribió esto que comparto ahora con los lectores de EL LIBERAL. Sus comentarios y recuerdos van desde su niñez hasta sus reflexiones sobre la realidad de nuestra provincia, los Derechos Humanos, la familia, la educación, el rol de la mujer y el futuro de nuestro país:

“El Amor es el motor que debiera movilizar a la humanidad. Yo viví ese amor en mi familia, que para mí es el centro de mi vida, en donde ejerzo los Derechos Humanos: defiendo y respeto la libertad de cada uno y ejerzo un espíritu crítico.

Mi niñez transcurrió entre la ciudad Capital y Añatuya. Y esto es así porque mi padre fue director de la Banda y el Conservatorio de Música de esta ciudad. Allí aprendí declamación con una hermosa dama, Ana María Alba, danzas clásicas con la señora Wocksy y danzas folclóricas en el Club Social con la señora Lila Vitetta.

Mis padres estimularon desde edad temprana el estudio de música y piano, juntamente con mi hermano mayor, también pianista y docente. Mis primeros juegos pianísticos los desarrollé a los 4 años, con la señorita Ema Pacheco. A los 6 años y junto a mi hermano Boddy, me mandaron a estudiar piano a la ciudad capital en el Conservatorio Williams dirigido por la señora Amalia Marzoni de Chércoles, nuestra primera profesora formal y en Añatuya teníamos una profesora “tutora” la señora de Hisse que controlaba nuestro estudio con las precisas indicaciones de la señora Amalia.

Concurrí a la escuela Florentino Ameghino a 1º y superior (en ese entonces – no se olvide que soy clase 43). Como alumna destacada en los exámenes finales de piano obtuve el premio “Alberto Williams” que consistía en un recital compartido en Buenos Aires en la casa central.

En 1950 fui al recital en Buenos Aires por el premio obtenido. El maestro Alberto Williams, descendiente directo de don Amancio Alcorta, se enteró de que había una niñita santiagueña que iba a tocar una obra suya (2da. Mazurka) y nos invitó a su casa. Imagine usted el año, el lugar de donde provenía, la edad… un palacio en Barrio Belgrano de Buenos Aires. La esposa, doña Irma Paats de Williams, la gentil atención, toqué para el Maestro ya que por su edad no asistía a los recitales… y falleció al año siguiente, un 17 de junio.

Mis recuerdos de la niñez son gratos. En Añatuya jugábamos en la tierra, comía algarroba y docas, tomaba agua del aljibe, nos ponían cataplasmas de lino (calientes!!!) para la tos, mi mamá escuchaba la radio, cantaba viejos boleros y jazz que Boddy sacaba de oído. Yo también hacía incursiones en la música popular, en contrario de la rigurosidad académica de entonces.

Paseábamos en bici y por supuesto hacíamos los deberes bajo la mirada vigilante de mi madre que tenía una excelente preparación obtenida de su paso por el Colegio Nacional, donde se graduó de bachiller.

Mi padre, en el conservatorio (que era el patio de la casa que habitábamos, Pueyrredón Nº 15), enseñaba a chicos en la ejecución de diversos instrumentos: vientos y parches y a leer música solfeando a la vieja usanza: marcando los tiempos con la mano y también el antebrazo!!

Por su parte mi mamá preparaba el matecocido con galletas (pan criollo), que la Municipalidad procuraba como merienda a los alumnos.

Soy Licenciada en Artes Musicales, Especialidad Piano, por la Universidad Nacional de Tucumán. Desarrollé el género musical de cámara, canto, distintos instrumentos y piano. He sido rectora de la Escuela de Música Nº 1 (hasta 1995) y fui convocada como pianista preparadora de elencos en el Plan Federal de Ópera del Ministerio de Cultura de la Nación.

Perspectiva santiagueña

Nuestra provincia no ofrece posibilidades ni estímulo en el ámbito de la música académica, al perfeccionamiento y la proyección profesional. En las zonas alejadas de los centros urbanos más poblados, los niños y los jóvenes no tienen acceso a una formación musical. La sociedad diferencia entre el poder económico y relativamente la “aristocracia” del intelecto (tomo prestado el concepto de mi amiga la doctora Nazario).

Santiago tiene una especie de “centro de atracción o puntos energéticos” que alimentan la creatividad.

En estos últimos tiempos se observa un crecimiento edilicio, mejoras en espacios de esparcimiento y la promoción de la provincia con sus bienes culturales y turismo, lo que ubica a Santiago en un mejor posicionamiento en el concierto de las provincias hermanas. Santiago del Estero, en general, está tomando protagonismo a nivel NOA y país.

Derechos Humanos

Una mirada superficial y muy positiva de lo que sucede en nuestro país, es la búsqueda de hijos y nietos de desaparecidos por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La recuperación y reconocimientos de restos de desaparecidos por equipos médico forense (a la distancia me aterra pensar que transité por las calles de Tucumán y cuántas veces habré cruzado a los de ambos bandos, sobre todo porque los que hacemos carrera en alguna de las manifestaciones del arte somos considerados “raros”).

Entre las debilidades, hacer bandera política de los Derechos Humanos y utilizarlos como logros personales, medio para conseguir recursos económicos personales, me parece deleznable. No creo en que “la historia los juzgará”. Procuremos en todo caso que ante hechos comprobados, sean juzgados por un Poder Judicial independiente, crítico, eficiente y que no se duerma en los laureles.

Educación y el rol de la Mujer

La Educación deberá acomodarse a los tiempos. Con acercar tecnología no solucionamos problemas de la “híper” población áulica en escuelas de capital. Establezco diferencias entre mujeres del campo y de la ciudad. Las primeras son sumisas, humildes, trabajadoras generosas. Las segundas en una primera época, hogareñas, sujetas al hombre (padre, esposo, primogénito), en la actualidad toma protagonismo a través de actividades políticas, labores comunitarias, sociales y religiosas, empresariales y en las ONG.

Las mujeres somos luchadoras. Durante mi carrera, y bajo diferentes gobiernos recuerdo que fui despedida en tres oportunidades de la escuela en donde al final de mi carrera docente ejercí como rectora, y en donde puse mi mejor empeño, sembrando siempre y con una pléyade de discípulos que honraron mi vida. En el camino queda mi tránsito por la Universidad de Tucumán, conocer grandes músicos, algunos mis maestros, conciertos, viajes…

El Futuro

Con ansiedad espero salir de este péndulo vicioso: del bienestar ficticio a la recesión. Consolidar la democracia con un auténtico compromiso de todos los que conformamos este bendito país. Cumplir y hacer cumplir las leyes, códigos de convivencia, respeto por el otro. No a la corrupción, no al manejo ilegítimo de los bienes del Estado –que nos pertenecen- para uso personal. Este pensamiento de defender valores humanos, se puede aplicar al resto del mundo. Considerar al otro como un igual con los mismos derechos, pero también obligaciones.

Respeto al que respeta. Educo con el ejemplo sin levantar el dedo acusador. Mi abuelo materno –inmigrante sirio, que ponderaba las riquezas de este país, decía que Argentina era un país bendito por Dios por su abundancia; el cuento popular agrega: “Dios luego lo sembró con argentinos”. Creo que cuando realmente maduremos como república se podrá terminar con la corrupción, con el no te metas”, porque sino te castigan con el absolutismo desde el poder. Sobre todo debemos respetar y hacer cumplir las leyes. En este punto debe apoyarse el comportamiento humano”.