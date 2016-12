"Cambiemos necesita a Carrió y su disidencia debe ser imitada por todos"

26/12/2016 -

El rol protagónico y crítico que la diputada nacional Elisa Carrió ejerció dentro de la alianza Cambiemos, aun contra la gestión del presidente Mauricio Macri, fue puesta en consideración por el exdiputado de la Coalición Cívica, Fernando Iglesias. En diálogo con EL LIBERAL, apuntó que durante la primera gestión del gobierno de Macri, la diputada Carrió "con todos sus defectos, es una figura invalorable y muy necesaria dentro de la política argentina". Así, puso de manifiesto sus denuncias sobre el entramado de mafias desde la época de lavado de activos y las denuncias de corrupción durante el menemismo. "Me parece que ese fue el eje en el cual se definieron las elecciones, Cambiemos necesita a Carrió y me parece muy bien que sea crítica contra lo que le parece mal. Las disidencias deben existir en todos los gobiernos por igual, porque eso hace al fortalecimiento de la democracia", recalcó. Al reconocer algunos errores de la gestión del gobierno de Macri dijo que "la gran perjudicada de este año fue la clase media, no así los sectores vulnerables, si recordamos que Macri ha mantenido todos los programas sociales que el kirchnerismo decía que iban a desaparecer. En el ajuste de tarifas ha protegido a los sectores vulnerables con una tarifa social y acaba de otorgar millones de pesos para distribuirlo entre las organizaciones sociales". Por último, apuntó que al Gobierno "le falta una serie de políticas, como ser la recuperación del control del espacio público (en Buenos Aires),en relación a las medidas de fuerza que a menudo se realizan en distintos puntos de Capital Federal.