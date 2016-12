Jimena Barón y Juan Martín Del Potro, ¿Juntos?

Hoy 18:43 -

Juan Martín Del Potro y Jimena Barón, coincidieron en una fiesta privada en una casa de Barrio Parque en Capital Federal (el "barrio de los famosos"), según lo que asegura la panelista del programa televisivo "Los ángeles de la mañana", Yanina Latorre.

De acuerdo a lo que una fuente que asistió a la fiesta le confirmó a Latorre, ambos se fueron al primer piso de la casa y se encerraron en una habitación. "¡Le dieron a la matraca en el baño!" fueron las fuertes declaraciones que realizó la panelista, siempre aclarando que "una amiga íntima" fue la que informó sobre esto.

Al respecto, la actriz y ex novia de Daniel Osvaldo, salió a desmentir los dichos a través de su Twitter y hasta lo tomó con humor.

Ahora queda esperar escuchar la versión del tenista que aún no se pronunció al respecto. ¿Habrá un nuevo romance en puerta?

Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebe/p>— Jimena Baron (@baronjimena) 30 de diciembre de 2016