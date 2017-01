Fotos Pampita reveló un video de "Pico" Mónaco en la intimidad.

02/01/2017 -

Pampita y Mónaco se encuentran en un muy buen momento de su relación a pesar de lo que fueron las declaraciones de la mediática Pau Linda un par de días atrás, donde reveló una aventura que compartió con el tenista hace un tiempo.

En esta oportunidad, la ex de Benjamín Vicuña, utilizó su Instagram para "escrachar" a su novio quien realizó un divertido baile solo para ella, con el torso desnudo.

La particularidad estuvo dada por el hecho de que no había música. Además, cuando le advirtió que lo subiría a la red social, "Pico" se exaltó y cortó automáticamente el baile pidiéndole que no lo haga. Sin embargo ella lo hizo.

¿Habrá sido una mini venganza por lo que salió hace un par de días con respecto a él y Pau Linda?









Ese chico tiene swing! no me mates @picomonaco !!! by @ pampitaofficial1